Nvidia презентувала платформу зі штучним інтелектом для прогнозування погоди (відео)
Nvidia Corp. представила нові моделі штучного інтелекту з відкритим кодом, розроблені для прогнозування погоди.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нова платформа Earth-2 включає в себе ШІ-моделі, призначені для надання більш точних прогнозів погоди на два тижні та прогнозів на найближчий час, які дадуть змогу за шість годин повідомляти про ймовірність шторму або інших несприятливих погодних явищ.
Earth-2 також включає нову модель асиміляції даних, яка швидко опрацьовує дані про температуру, вітер та атмосферний тиск, необхідні для створення індивідуальних прогнозів.
Нова технологія, за задумом розробників, має усунути бар’єри для ширшого впровадження штучного інтелекту в економіку.
Nvidia зазначає, що прогнози, створені за допомогою цих інструментів, можуть генеруватися автономно, що дозволить державним установам і бізнесу самостійно контролювати свої дані. Програмне забезпечення має відкритий вихідний код, тож його можна вільно копіювати або адаптувати.
У Nvidia заявили, що технологія Earth-2 надасть користувачам зручніший і спрощений інструмент для створення індивідуальних прогнозів на основі ШІ-моделей, які не поступаються державним метеорологічним агентствам і Google DeepMind.
Штучний інтелект уже впроваджується у прогнозування погоди й поступово замінює прогнози, які раніше створювалися за допомогою суперкомп’ютерів.
Нові ШІ-моделі не відтворюють складну фізику атмосфери, а натомість виявляють закономірності у величезних масивах даних про атмосферні умови. Такий підхід забезпечує вищу точність прогнозів порівняно з традиційними методами
