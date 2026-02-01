0 800 307 555
Типи кузовів автомобілів: як розшифрувати скорочені позначки у свідоцтві про реєстрацію

Технології&Авто
84
Жінка за кермом автомобіля
При реєстрації транспортного засобу у сервісних центрах МВС у свідоцтві про реєстрацію авто зазначаються різні характеристики транспортного засобу, зокрема і тип кузова. Ці скорочені позначки допомагають однозначно визначити конструкцію автомобіля та його призначення.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Тип кузова — це форма зовнішньої частини автомобіля, яка впливає на його функціональні властивості, місткість, комфорт та стиль.
Інформація про кузов важлива не лише під час купівлі авто, а й при його реєстрації, технічному обслуговуванні чи внесенні змін до документів.

Що означають скорочені коди кузовів

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ці скорочені позначки зазначаються в графі D.4 «Тип кузова».
Саме в цій графі відображається код, який відповідає конструкції автомобіля, що відповідає європейській класифікації, що застосовується і в Україні при введенні даних до Єдиного державного реєстру МВС.
Позначення типу кузова в свідоцтві про реєстрацію
Позначення типу кузова в свідоцтві про реєстрацію, Зображення: Головний сервісний центр МВС

Ось кілька прикладів позначень, що можуть бути вказані у графі D.4 «Тип кузова»:

  • АА — седан — класичний закритий кузов
  • АВ — хетчбек — автомобіль із дверима багажного відділення, що піднімаються разом із заднім склом.
  • АС — універсал — кузов із подовженим дахом та збільшеним багажним відділенням, що не відокремлене від салону.
  • AD — купе — спортивний автомобіль із двома дверима та низькою лінією даху.
  • AE — кабріолет — автомобіль із відкритим верхом, що може мати знімний або складний дах.
  • BB — фургон, колісний засіб, кабіна якого об’єднана з кузовом.
  • SE — житловий причіп (караван), призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове приміщення.
Приклади позначень типу кузова
Приклади позначень типу кузова, Зображення: Головний сервісний центр МВС
Ці скорочені коди допомагають чітко класифікувати автомобілі під час внесення інформації до реєстру, а також полегшують роботу адміністраторів сервісних центрів МВС під час оформлення транспортних засобів.

Чому це важливо знати

Розуміння позначень типу кузова допомагає автовласникам:
  • краще орієнтуватися у технічних характеристиках свого автомобіля;
  • уникати помилок під час заповнення документів;
  • швидше отримувати потрібну інформацію при зверненні до сервісних центрів МВС.
Усі відомості про транспортний засіб, включно з кодами кузову, вносяться до Єдиного державного реєстру МВС під час першої реєстрації авто або при внесенні змін до документів.
«У разі сумнівів щодо позначок у документах на ваш транспортний засіб звертайтеся до найближчого сервісного центру МВС — фахівці допоможуть правильно інтерпретувати всі записи та внесуть необхідні дані до реєстру», — зазначили у МВС.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
