Типи кузовів автомобілів: як розшифрувати скорочені позначки у свідоцтві про реєстрацію
При реєстрації транспортного засобу у сервісних центрах МВС у свідоцтві про реєстрацію авто зазначаються різні характеристики транспортного засобу, зокрема і тип кузова. Ці скорочені позначки допомагають однозначно визначити конструкцію автомобіля та його призначення.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Тип кузова — це форма зовнішньої частини автомобіля, яка впливає на його функціональні властивості, місткість, комфорт та стиль.
Інформація про кузов важлива не лише під час купівлі авто, а й при його реєстрації, технічному обслуговуванні чи внесенні змін до документів.
Що означають скорочені коди кузовів
У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ці скорочені позначки зазначаються в графі D.4 «Тип кузова».
Саме в цій графі відображається код, який відповідає конструкції автомобіля, що відповідає європейській класифікації, що застосовується і в Україні при введенні даних до Єдиного державного реєстру МВС.
Ось кілька прикладів позначень, що можуть бути вказані у графі D.4 «Тип кузова»:
- АА — седан — класичний закритий кузов
- АВ — хетчбек — автомобіль із дверима багажного відділення, що піднімаються разом із заднім склом.
- АС — універсал — кузов із подовженим дахом та збільшеним багажним відділенням, що не відокремлене від салону.
- AD — купе — спортивний автомобіль із двома дверима та низькою лінією даху.
- AE — кабріолет — автомобіль із відкритим верхом, що може мати знімний або складний дах.
- BB — фургон, колісний засіб, кабіна якого об’єднана з кузовом.
- SE — житловий причіп (караван), призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове приміщення.
Ці скорочені коди допомагають чітко класифікувати автомобілі під час внесення інформації до реєстру, а також полегшують роботу адміністраторів сервісних центрів МВС під час оформлення транспортних засобів.
Чому це важливо знати
Розуміння позначень типу кузова допомагає автовласникам:
- краще орієнтуватися у технічних характеристиках свого автомобіля;
- уникати помилок під час заповнення документів;
- швидше отримувати потрібну інформацію при зверненні до сервісних центрів МВС.
Усі відомості про транспортний засіб, включно з кодами кузову, вносяться до Єдиного державного реєстру МВС під час першої реєстрації авто або при внесенні змін до документів.
«У разі сумнівів щодо позначок у документах на ваш транспортний засіб звертайтеся до найближчого сервісного центру МВС — фахівці допоможуть правильно інтерпретувати всі записи та внесуть необхідні дані до реєстру», — зазначили у МВС.
