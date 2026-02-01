Типи кузовів автомобілів: як розшифрувати скорочені позначки у свідоцтві про реєстрацію Сьогодні 07:14 — Технології&Авто

Жінка за кермом автомобіля

При реєстрації транспортного засобу у сервісних центрах МВС у свідоцтві про реєстрацію авто зазначаються різні характеристики транспортного засобу, зокрема і тип кузова. Ці скорочені позначки допомагають однозначно визначити конструкцію автомобіля та його призначення.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Тип кузова — це форма зовнішньої частини автомобіля, яка впливає на його функціональні властивості, місткість, комфорт та стиль.

Інформація про кузов важлива не лише під час купівлі авто, а й при його реєстрації, технічному обслуговуванні чи внесенні змін до документів.

Що означають скорочені коди кузовів

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ці скорочені позначки зазначаються в графі D.4 «Тип кузова».

Саме в цій графі відображається код, який відповідає конструкції автомобіля, що відповідає європейській класифікації, що застосовується і в Україні при введенні даних до Єдиного державного реєстру МВС.

Позначення типу кузова в свідоцтві про реєстрацію, Зображення: Головний сервісний центр МВС

Ось кілька прикладів позначень, що можуть бути вказані у графі D.4 «Тип кузова»:

АА — седан — класичний закритий кузов

АВ — хетчбек — автомобіль із дверима багажного відділення, що піднімаються разом із заднім склом.

АС — універсал — кузов із подовженим дахом та збільшеним багажним відділенням, що не відокремлене від салону.

AD — купе — спортивний автомобіль із двома дверима та низькою лінією даху.

AE — кабріолет — автомобіль із відкритим верхом, що може мати знімний або складний дах.

BB — фургон, колісний засіб, кабіна якого об’єднана з кузовом.

SE — житловий причіп (караван), призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове приміщення.

Приклади позначень типу кузова, Зображення: Головний сервісний центр МВС

Ці скорочені коди допомагають чітко класифікувати автомобілі під час внесення інформації до реєстру, а також полегшують роботу адміністраторів сервісних центрів МВС під час оформлення транспортних засобів.

Чому це важливо знати

Розуміння позначень типу кузова допомагає автовласникам:

краще орієнтуватися у технічних характеристиках свого автомобіля;

уникати помилок під час заповнення документів;

швидше отримувати потрібну інформацію при зверненні до сервісних центрів МВС.

Усі відомості про транспортний засіб, включно з кодами кузову, вносяться до Єдиного державного реєстру МВС під час першої реєстрації авто або при внесенні змін до документів.

«У разі сумнівів щодо позначок у документах на ваш транспортний засіб звертайтеся до найближчого сервісного центру МВС — фахівці допоможуть правильно інтерпретувати всі записи та внесуть необхідні дані до реєстру», — зазначили у МВС.

