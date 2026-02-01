Toyota представила оновлену версію Hiace (фото) Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Toyota Hiace знову оновили, Фото: Toyota

Toyota Hiace п’ятого покоління пройшла чергове оновлення. Модель-старожил стала сучаснішою зовні та всередині. Нова Toyota Hiace 2026 дебютувала в Японії, де надійде в продаж із 2 лютого. Ціна Toyota Hiace на батьківщині еквівалентна 17 800 євро.

Про це повідомляє сайт Motor.es.

Фургон і мінівен Toyota Hiace зовні не зазнали суттєвих змін. Єдина новація — змінені фари зі сучасною світлодіодною оптикою в дорожчих версіях.

Як і раніше, модель пропонують у пасажирському та вантажному виконанні завдовжки 4,7 або 5,4 м та у двох варіантах за висотою.

Модель пропонують у різних варіантах за довжиною і висотою, Фото: Toyota

Салон Toyota Hiace 2026 також осучаснили. Автомобіль отримав цифровий щиток приладів та більший 8,0-дюймовий тачскрін для навігації та камери. Комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль та система контролю смуги руху.

У салоні встановили цифровий щиток приладів та більший тачскрін, Фото: Toyota

Як і раніше, мінівен Toyota Hiace пропонують із 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к. с. та 2,8-літровим 151-сильним турбодизелем. Обидві версії оснащені 6-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним.

Toyota Hiace п’ятого покоління — модель-довгожитель, адже вона дебютувала ще в 2004 році. Уже випущений мінівен наступного покоління, який випускається паралельно зі своїм попередником.

