У 2025 році Chery Group суттєво зміцнила свої позиції на світовому автомобільному ринку, ставши найбільш продаваним китайським брендом SUV у світі. За підсумками року компанія реалізувала 2 315 275 автомобілів у сегменті, що стало рекордним результатом для китайського виробника.

Про це пише СarNewsChina.

Найпопулярніші авто Chery

Вагомий внесок у цей успіх зробила лінійка Chery Tiggo. Серія Tiggo 7 вже чотири роки поспіль утримує статус найбільш продаваного експортного бензинового SUV класу A серед китайських брендів.

З моменту виходу на ринок продажі цієї моделі перевищили 1 мільйон автомобілів, а географія присутності охопила понад 100 країн світу.

Не менш успішною залишається і серія Tiggo 8, яка у 2025 році знову стала найбільш популярним середньорозмірним SUV бренду Chery та протягом десяти місяців поспіль очолювала рейтинг продажів бензинових моделей цього класу в Китаї.

Скільки автівок продала Chery Group у 2025 році

Загалом Chery Group за рік продала 2 806 393 автомобілі, що на 7,8% більше, ніж роком раніше. Майже половину цього обсягу, 1 344 020 авто, склав експорт, який зріс на 17,4%.

Окремо компанія зафіксувала стрімке зростання сегмента автомобілів з новими джерелами енергії, продажі яких збільшилися майже на 55%.

Сукупний експорт Chery уже досяг 5,85 млн автомобілів, що зробило бренд першим у Китаї, який подолав позначку в 5 млн експортованих авто. У світовому рейтингу автовиробників за 2025 рік Chery посіла 11-те місце.

