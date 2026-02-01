0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Chery — лідер світових продажів китайських SUV за підсумками 2025 року

Технології&Авто
18
Chery стала лідером серед китайських SUV у світі
Chery стала лідером серед китайських SUV у світі
У 2025 році Chery Group суттєво зміцнила свої позиції на світовому автомобільному ринку, ставши найбільш продаваним китайським брендом SUV у світі. За підсумками року компанія реалізувала 2 315 275 автомобілів у сегменті, що стало рекордним результатом для китайського виробника.
Про це пише СarNewsChina.

Найпопулярніші авто Chery

Вагомий внесок у цей успіх зробила лінійка Chery Tiggo. Серія Tiggo 7 вже чотири роки поспіль утримує статус найбільш продаваного експортного бензинового SUV класу A серед китайських брендів.
З моменту виходу на ринок продажі цієї моделі перевищили 1 мільйон автомобілів, а географія присутності охопила понад 100 країн світу.
Не менш успішною залишається і серія Tiggo 8, яка у 2025 році знову стала найбільш популярним середньорозмірним SUV бренду Chery та протягом десяти місяців поспіль очолювала рейтинг продажів бензинових моделей цього класу в Китаї.

Скільки автівок продала Chery Group у 2025 році

Загалом Chery Group за рік продала 2 806 393 автомобілі, що на 7,8% більше, ніж роком раніше. Майже половину цього обсягу, 1 344 020 авто, склав експорт, який зріс на 17,4%.
Окремо компанія зафіксувала стрімке зростання сегмента автомобілів з новими джерелами енергії, продажі яких збільшилися майже на 55%.
Сукупний експорт Chery уже досяг 5,85 млн автомобілів, що зробило бренд першим у Китаї, який подолав позначку в 5 млн експортованих авто. У світовому рейтингу автовиробників за 2025 рік Chery посіла 11-те місце.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems