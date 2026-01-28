5G запустили в Бородянці на Київщині Сьогодні 16:12 — Технології&Авто

Одна із ключових переваг 5G — вища швидкість передачі даних

Пілотний запуск технології 5G стартував у Бородянці на Київщині.

Про це повідомили у Мінцифри.

Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 000 користувачів.

Чому саме там

Бородянку обрали, щоб протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури та підготувати мережу до повноцінного масштабування по всій країні після завершення воєнного стану.

Пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу — ми сприятимемо таким ініціативам.

Що далі

Після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планується розширити на Харків, а згодом — на Київ та Одесу.

Читайте також В Україні запустили відкрите тестування 5G

Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. Цей час потрібен, щоб:

Перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами. Мобільним операторам — оцінити попит на технологію. Державі — підготувати умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану.

Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.