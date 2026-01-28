5G запустили в Бородянці на Київщині
Пілотний запуск технології 5G стартував у Бородянці на Київщині.
Про це повідомили у Мінцифри.
Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 000 користувачів.
Чому саме там
Бородянку обрали, щоб протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури та підготувати мережу до повноцінного масштабування по всій країні після завершення воєнного стану.
Пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу — ми сприятимемо таким ініціативам.
Що далі
Після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планується розширити на Харків, а згодом — на Київ та Одесу.
Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. Цей час потрібен, щоб:
- Перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами.
- Мобільним операторам — оцінити попит на технологію.
- Державі — підготувати умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану.
Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.
