0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5G запустили в Бородянці на Київщині

Технології&Авто
45
Одна із ключових переваг 5G — вища швидкість передачі даних
Одна із ключових переваг 5G — вища швидкість передачі даних
Пілотний запуск технології 5G стартував у Бородянці на Київщині.
Про це повідомили у Мінцифри.
Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 000 користувачів.

Чому саме там

Бородянку обрали, щоб протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури та підготувати мережу до повноцінного масштабування по всій країні після завершення воєнного стану.
Пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу — ми сприятимемо таким ініціативам.

Що далі

Після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планується розширити на Харків, а згодом — на Київ та Одесу.
Читайте також
Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. Цей час потрібен, щоб:
  1. Перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами.
  2. Мобільним операторам — оцінити попит на технологію.
  3. Державі — підготувати умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану.
Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems