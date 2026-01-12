В Україні запустили відкрите тестування 5G Сьогодні 12:37 — Технології&Авто

В Україні запустили відкрите тестування 5G

Мобільні оператори Київстар, lifecell і Vodafone розпочали тестування мережі п’ятого покоління (5G). Пілотні проєкти стартували у Львові.

Про це Finance.ua повідомили у пресслужбах компаній.

Під час тестування мережі мають перевірити роботу нової технології в реальних міських умовах. А повноцінне впровадження 5G можливе лише після завершення війни, однак нинішні тести дозволяють оцінити готовність інфраструктури та обладнання.

Київстар

Київстар запустив тестову зону 5G в історичному центрі Львова в межах ініціативи Міністерства цифрової трансформації України.

Базові станції вже введені в експлуатацію. Перед запуском компанія провела комплексну підготовку мережі та перевірила сумісність обладнання з військовими технологіями. Раніше, у лютому 2024 року, Київстар уже тестував 5G на території головного офісу в Києві, підтвердивши технічну готовність до масштабування.

В Україні 5G працюватиме у двох діапазонах:

3500 МГц — для високої швидкості передачі даних;

700 МГц — для ширшого покриття.

Під час тестів у Львові максимальна швидкість завантаження в мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Водночас оператор наголошує, що 4G і надалі залишатиметься актуальним, адже в окремих локаціях пікова швидкість у цій мережі вже перевищує 1 Гбіт/с.

Vodafone

Vodafone розпочав масштабне відкрите тестування 5G в Україні 12 січня. Тести також проходять у Львові та охоплюють найбільш відвідувані локації — історичний центр міста, прилеглі мікрорайони, Львівський політехнічний університет. Найближчим часом покриття з’явиться і на Головному залізничному вокзалі.

Мережа працює у тестовому режимі в діапазоні 3500 МГц, а саме тестування попередньо триватиме до кінця 2026 року. У разі успішних результатів Vodafone розглядає можливість розширення географії тестів на інші міста.

lifecell

Як кажуть у lifecell, наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Львова (площа Ринок й прилеглі вулиці, в радіусі приблизно 700 метрів від Ратуші) та в районі Головного залізничного вокзалу.

Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.

Як кажуть у lifecell, нова технологія дозволяє забезпечувати пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Абоненти зможуть:

користуватися хмарними сервісами,

дивитися відео без затримок у високій якості,

швидко завантажувати великі файли,

грати в онлайн-ігри,

використовувати VR/AR розвивати IoT-екосистеми для міських сервісів і бізнес потреб.

Як скористатися 5G: інструкція для абонентів

Для тестування 5G у мережах Київстар і Vodafone потрібно:

смартфон із підтримкою 5G;

SIM-картка USIM (така ж, як і для 4G);

перебування в зоні тестового покриття.

Підключати додаткові послуги не потрібно — трафік у 5G тарифікується за умовами чинного тарифного плану, як і в 4G.

Перевірити готовність SIM-картки просто: якщо вона працює в 4G/LTE, то підтримує і 5G. У Vodafone це також можна зробити, набравши *222#. Якщо в налаштуваннях смартфона доступний вибір типу мережі 5G, пристрій автоматично під’єднається до мережі в зоні покриття.

