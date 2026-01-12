В Україні запустили відкрите тестування 5G
Мобільні оператори Київстар, lifecell і Vodafone розпочали тестування мережі п’ятого покоління (5G). Пілотні проєкти стартували у Львові.
Finance.ua
Під час тестування мережі мають перевірити роботу нової технології в реальних міських умовах. А повноцінне впровадження 5G можливе лише після завершення війни, однак нинішні тести дозволяють оцінити готовність інфраструктури та обладнання.
Київстар
Київстар запустив тестову зону 5G в історичному центрі Львова в межах ініціативи Міністерства цифрової трансформації України.
Базові станції вже введені в експлуатацію. Перед запуском компанія провела комплексну підготовку мережі та перевірила сумісність обладнання з військовими технологіями. Раніше, у лютому 2024 року, Київстар уже тестував 5G на території головного офісу в Києві, підтвердивши технічну готовність до масштабування.
В Україні 5G працюватиме у двох діапазонах:
- 3500 МГц — для високої швидкості передачі даних;
- 700 МГц — для ширшого покриття.
Під час тестів у Львові максимальна швидкість завантаження в мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Водночас оператор наголошує, що 4G і надалі залишатиметься актуальним, адже в окремих локаціях пікова швидкість у цій мережі вже перевищує 1 Гбіт/с.
Vodafone
Vodafone розпочав масштабне відкрите тестування 5G в Україні 12 січня. Тести також проходять у Львові та охоплюють найбільш відвідувані локації — історичний центр міста, прилеглі мікрорайони, Львівський політехнічний університет. Найближчим часом покриття з’явиться і на Головному залізничному вокзалі.
Мережа працює у тестовому режимі в діапазоні 3500 МГц, а саме тестування попередньо триватиме до кінця 2026 року. У разі успішних результатів Vodafone розглядає можливість розширення географії тестів на інші міста.
lifecell
Як кажуть у lifecell, наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Львова (площа Ринок й прилеглі вулиці, в радіусі приблизно 700 метрів від Ратуші) та в районі Головного залізничного вокзалу.
Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.
Як кажуть у lifecell, нова технологія дозволяє забезпечувати пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Абоненти зможуть:
- користуватися хмарними сервісами,
- дивитися відео без затримок у високій якості,
- швидко завантажувати великі файли,
- грати в онлайн-ігри,
- використовувати VR/AR розвивати IoT-екосистеми для міських сервісів і бізнес потреб.
Як скористатися 5G: інструкція для абонентів
Для тестування 5G у мережах Київстар і Vodafone потрібно:
- смартфон із підтримкою 5G;
- SIM-картка USIM (така ж, як і для 4G);
- перебування в зоні тестового покриття.
Підключати додаткові послуги не потрібно — трафік у 5G тарифікується за умовами чинного тарифного плану, як і в 4G.
Перевірити готовність SIM-картки просто: якщо вона працює в 4G/LTE, то підтримує і 5G. У Vodafone це також можна зробити, набравши *222#. Якщо в налаштуваннях смартфона доступний вибір типу мережі 5G, пристрій автоматично під’єднається до мережі в зоні покриття.
