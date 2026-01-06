Vodafone змінює умови деяких тарифів Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Vodafone змінює умови деяких тарифів

З 14 січня 2026 року Vodafone оновлює умови тарифів лінійки FLEXX. Зміни стосуються тарифів FLEXX GO та FLEXX TOP.

Про оновлення повідомила пресслужба компанії.

Нові ціни для абонентів

Для абонентів, які вперше придбають стартовий пакет Vodafone з 14 січня 2026 року, діятимуть такі ціни:

вартість тарифу FLEXX GO становитиме 420 грн за 4 тижні;

FLEXX TOP 550 грн за 4 тижні.

Для абонентів, які переходять у мережу Vodafone зі своїм номером, встановлено нижчі тарифи:

FLEXX GO коштуватиме 280 грн за 4 тижні;

FLEXX TOP 350 грн за 4 тижні.

Також змінюються умови користування тарифами у роумінгу. У тарифі FLEXX GO передбачено 15 ГБ інтернету, у тарифі FLEXX TOP 20 ГБ інтернету у роумінгу.

Усі поточні абоненти тарифів отримають індивідуальне SMS з оновленими умовами. Детальна інформація також буде доступна на сторінках відповідних тарифів.

Перехідний період

Для клієнтів з новим номером, які здійснили перший дзвінок у тарифі в період з 02.07.2025 по 13.01.2026, вартість підключення наступних 6 пакетів залишиться без змін. Для тарифу FLEXX GO вона становитиме 320 грн за 4 тижні, для FLEXX TOP 500 грн за 4 тижні.

Для абонентів, які перейшли до Vodafone зі своїм номером, поточну вартість тарифів зафіксували на 1 рік. Вартість тарифу FLEXX GO для них становитиме 200 грн за 4 тижні, FLEXX TOP 350 грн за 4 тижні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Vodafone писав , що користувачам надається безкоштовний пакет послуг у роумінгу в 27 країнах Європи — при звичайній українській абонплаті.

Оновлена послуга «Доступний роумінг» тепер включає 10 ГБ інтернету, 300 хвилин:

250 вихідних на українські номери Vodafone;

50 хвилин — на інших українських операторів, дзвінки у країні перебування, а також вхідні дзвінки з будь-якої мережі.



У пакет також входить 100 SMS.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.