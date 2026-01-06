0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Vodafone змінює умови деяких тарифів

Особисті фінанси
107
Vodafone змінює умови деяких тарифів
Vodafone змінює умови деяких тарифів
З 14 січня 2026 року Vodafone оновлює умови тарифів лінійки FLEXX. Зміни стосуються тарифів FLEXX GO та FLEXX TOP.
Про оновлення повідомила пресслужба компанії.

Нові ціни для абонентів

Для абонентів, які вперше придбають стартовий пакет Vodafone з 14 січня 2026 року, діятимуть такі ціни:
  • вартість тарифу FLEXX GO становитиме 420 грн за 4 тижні;
  • FLEXX TOP 550 грн за 4 тижні.
Для абонентів, які переходять у мережу Vodafone зі своїм номером, встановлено нижчі тарифи:
  • FLEXX GO коштуватиме 280 грн за 4 тижні;
  • FLEXX TOP 350 грн за 4 тижні.
Також змінюються умови користування тарифами у роумінгу. У тарифі FLEXX GO передбачено 15 ГБ інтернету, у тарифі FLEXX TOP 20 ГБ інтернету у роумінгу.
Усі поточні абоненти тарифів отримають індивідуальне SMS з оновленими умовами. Детальна інформація також буде доступна на сторінках відповідних тарифів.

Перехідний період

Для клієнтів з новим номером, які здійснили перший дзвінок у тарифі в період з 02.07.2025 по 13.01.2026, вартість підключення наступних 6 пакетів залишиться без змін. Для тарифу FLEXX GO вона становитиме 320 грн за 4 тижні, для FLEXX TOP 500 грн за 4 тижні.
Для абонентів, які перейшли до Vodafone зі своїм номером, поточну вартість тарифів зафіксували на 1 рік. Вартість тарифу FLEXX GO для них становитиме 200 грн за 4 тижні, FLEXX TOP 350 грн за 4 тижні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Vodafone писав, що користувачам надається безкоштовний пакет послуг у роумінгу в 27 країнах Європи — при звичайній українській абонплаті.
Оновлена послуга «Доступний роумінг» тепер включає 10 ГБ інтернету, 300 хвилин:
  • 250 вихідних на українські номери Vodafone;
  • 50 хвилин — на інших українських операторів, дзвінки у країні перебування, а також вхідні дзвінки з будь-якої мережі.
У пакет також входить 100 SMS.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems