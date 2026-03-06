У що інвестують різні покоління — від зумерів до бебі-бумерів Вчора 16:10 — Особисті фінанси

Різні покоління мають свій "стиль" інвестування

Інвестування у ринок капіталів поступово перестає бути заняттям лише «для обраних»: на ринок приходять люди різного віку та досвіду. Хтось починає інвестувати ще в юності, інші лише через роки після старту кар’єри. Водночас змінюються й мотиви: інвестують не тільки заради великих статків у майбутньому, а й для фінансової безпеки тут і зараз.

Коли починають інвестувати

За даними звіту World Economic Forum , опублікованого у травні 2025 року, найчастіше інтерес до інвестування з’являється у молодому віці. Саме тоді почали інвестувати 41% представників покоління Gen Z та 29% міленіалів.

Ще один поширений момент — початок кар’єри. Після виходу на роботу інвестувати почали 34% міленіалів, 29% покоління Gen X та 26% бебі-бумерів.

Водночас для старших поколінь характерний пізніший старт: 42% Gen X і 37% бебі-бумерів прийшли до інвестування вже через кілька років після початку кар’єри. Невелика частка людей починає інвестувати вже на пенсії — зокрема 12% бебі-бумерів.

Основні цілі інвестування

Головною причиною інвестування найчастіше називають створення фінансової «подушки безпеки» — таку відповідь дали 51% інвесторів.

На другому місці — накопичення на подорожі та дозвілля: це важливо для 45% опитаних.

: це важливо для 45% опитаних. Ще 42% інвестують, щоб забезпечити собі комфортну пенсію .

Ще 42% інвестують, щоб забезпечити собі комфортну пенсію.

, або масштабні інвестиції в майбутньому. Додатковий дохід як мету назвали 17% інвесторів.

як мету назвали 17% інвесторів. Ще 16% використовують інвестування, щоб швидше закрити свої борги.

Тобто інвестування все частіше сприймається не як ризикована гра, а як інструмент для стабільності, захисту від інфляції та планування життя на різних етапах.

У що інвестують різні покоління

Інвестиційні стратегії змінюються залежно від покоління інвесторів.

криптовалюта. У неї інвестують 35% представників Gen Z та 38% мілленіалів. Для порівняння, серед покоління X цей показник становить 23%, а серед бебі-бумерів — лише 8%. Найпопулярнішим інструментом для покоління Z та мілленіалів є. У неї інвестують 35% представників Gen Z та 38% мілленіалів. Для порівняння, серед покоління X цей показник становить 23%, а серед бебі-бумерів — лише 8%.

Альтернативні інвестиції також більше цікавлять молодших інвесторів: їх обирають 22% Gen Z і 20% мілленіалів. У покоління X та бебі-бумерів цей інтерес помітно нижчий — по 13% і 8% відповідно.

Похідні інструменти та NFT також популярніші серед молоді. У деривативи інвестують 20% Gen Z і 17% мілленіалів, тоді як серед бебі-бумерів — лише 7%. Що стосується NFT, то їх мають у портфелі 18% представників покоління Z і 16% мілленіалів, але лише 4% бебі-бумерів.

Яку частку портфеля займають ці інструменти

Цікаво, що молоді інвестори частіше відводять значну частину портфеля саме під ризикові активи. Наприклад, криптовалюта займає більше третини інвестпортфеля у 35% інвесторів покоління Z та у 36% мілленіалів. Ще близько третини портфеля крипта становить для 36−41% мілленіалів і Gen Z.

Покоління X і бебі-бумери поводяться обережніше. У них криптовалюта значно частіше займає менше чверті портфеля або взагалі мінімальну частку. Натомість вони більше інвестують у акції та ETF, розподіляючи кошти між кількома інструментами. До речі, детально про те, як диверсифікувати інвестиції та чому це корисно, ми розповідали тут

Чому не інвестують в ті чи інші продукти

Навіть попри доступність інструментів, багато людей досі уникають інвестування у певний вид активів. Як свідчить опитування, головною причиною цього є страх втратити гроші.

Ті, хто інвестує, насторожено ставляться до непередбачуваної дохідності акцій (32%), криптовалют (30%), валют (30%) та сировинних товарів (28%).

Також лякає можливість фінансових втрат як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Окрема причина — страх не мати доступу до своїх грошей у потрібний момент, якщо вони вкладені в інвестиційні інструменти. Таке побоювання назвали 18% опитаних.

Довідка Finance.ua:

покоління бебі-бумерів — 1946−1964;

покоління Х — 1965−1980;

міленіали — 1981−1996;

покоління Z — 1997−2012.

