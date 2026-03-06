0 800 307 555
Як швидко оновити дані в податковому реєстрі

Особисті фінанси
125
Електронний кабінет платника податків
Громадяни, які змінили особисті дані мають повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Сучасні електронні сервіси дозволяють зробити це швидко та без черг через «Електронний кабінет платника».
Про це нагадали у ДПС.

Документи для подання заяви

Для онлайн-оновлення даних необхідно мати:
  • громадянам України: паспорт (книжечка або ID-картка);
  • дітям до 14 років: свідоцтво про народження;
  • іноземцям: посвідка на тимчасове або постійне проживання у формі ID-картки.
Скановані копії документів потрібно прикріпити у форматі PDF або зображень.
Покрокова інструкція в «Електронному кабінеті»

1. Вхід та створення: оберіть режим «ЕК для громадян» пункт «Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)».
2. Заповнення даних:
  • Вкажіть ваш РНОКПП та актуальну особисту інформацію (прізвище, ім’я, по батькові і т.п.).
  • Якщо відбулася зміна ПІБ, обов’язково вкажіть попередні дані.
  • Заповніть відомості про місце народження та актуальну адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування). Для ВПО передбачено спеціальне поле для внесення даних про зареєстроване місце проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
3. Документи: вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі).
4. Вибір ЦОП: оберіть зручний для вас Центр обслуговування платників, де ви зможете отримати готову картку платника податків.

Необхідні додатки до заяви

  • Паспорти-книжечки: усі сторінки (1−6 та сторінка реєстрації);
  • ID-картки: обидва боки та витяг про місце проживання;
  • Зміна ПІБ: свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або зміну імені;
  • Для дітей до 14 років: свідоцтво про народження, документ батьків/опікуна, витяг про місце проживання, документи про зміну ПІБ (якщо є).

Завершення процедури

Після заповнення заяви натисніть «Зберегти», підпишіть документ кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і відправте його до ДПС. Система автоматично перевірить правильність заповнення полів перед відправкою.
Раніше Finance.ua нагадував, що платники податків, які подали декларацію за 2025 рік, мають своєчасно сплатити визначені податкові зобов’язання. Строки сплати залежать від категорії платника.
Світлана Вишковська
Редактор
