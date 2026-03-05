Продаж авто в Польщі: хто і в якому випадку повинен платити податки
Продаж автомобіля передбачає не лише укладення договору купівлі-продажу, а й виконання податкових зобов’язань. У разі невиконання вимог законодавства продавець може зіткнутися зі штрафними санкціями.
Згідно з чинними правилами, продаж транспортного засобу розглядається податковою службою як додаткове джерело доходу. Тому інформацію про таку операцію необхідно зазначати у річній податковій декларації.
Коли виникає обов’язок сплати податку
Як правило, податок із продажу автомобіля сплачує продавець, якщо транспортний засіб було продано протягом шести місяців після придбання та в результаті угоди отримано прибуток.
Ці правила застосовуються до приватних автомобілів і не поширюються на службові транспортні засоби.
У разі продажу автомобіля протягом шести місяців після покупки продавець зобов’язаний подати податкову декларацію.
Розмір податку
Ставка податку залежить від загального річного доходу платника податків.
Зокрема:
- якщо річний дохід не перевищує 120 тис. злотих, застосовується ставка 12%;
- якщо дохід перевищує 120 тис. злотих, ставка становить 32%.
Оподатковуваний дохід визначається як різниця між ціною продажу автомобіля та витратами на його придбання і ремонт.
Водночас якщо автомобіль продається пізніше ніж через шість місяців після купівлі, податок із такої операції не сплачується.
У ситуації, коли продаж автомобіля виявився збитковим, тобто продавець фактично втратив гроші на угоді, то збиток можна відрахувати з бази оподаткування протягом 5 років.
Незалежно від результату продажу, платник податків зобов’язаний повідомити про цю операцію Податковій службі у своїй річній податковій декларації. Суму продажу слід внести до форми PIT-36, у відповідний розділ щодо продажу товарів.
