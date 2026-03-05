В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого шукають (інфографіка) Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів в ЄС

Штучний інтелект швидко змінює робоче місце, і європейський ринок праці, схоже, ледве встигає за цим. Так, штучний інтелект та ІТ є одними з найскладніших професій для роботодавців та рекрутерів.

Про це йдеться в звіті про глобальну нестачу талантів за 2026 рік, розробленим глобальною HR-компанією Manpower, пише euronews.

Дослідження, проведене у 41 країні серед 39 000 роботодавців, показує, що приблизно сім із десяти компаній мають труднощі з пошуком підходящого кандидата для різних посад.

У світовому масштабі європейські країни повідомляють про одні з найвищих показників дефіциту талановитих кадрів.

Де найбільше потребують

Словаччина очолює список, де 87% опитаних менеджерів не можуть заповнити всі необхідні посади, далі йдуть Греція та Японія з 84%.

Німеччина (83%) та Португалія (82%), тоді як Китай (48%), Польща (57%), Фінляндія (60%) та Чеська Республіка (61%) мають набагато менше проблем із наймом.

Невідповідність між попитом і пропозицією

З приблизно 40% менеджерів, які мали труднощі з наймом у 2006 році, до 72% у 2026 році, цей показник помітно зріс після пандемії COVID-19.

Галузі

Коли йдеться про конкретні галузі, рекрутинг важчий у таких сферах:

ІТ (75%),

готельний бізнес (74%),

охорона здоров’я (74%)

науково-технічні послуги (73%).

Великі компанії — ті, що мають 1000 і більше співробітників — стикаються з найбільшою кількістю проблем загалом, дефіцит кваліфікованих кадрів становить щонайменше 74%.

Які навички потрібні якій країні

Щодо найбільш затребуваних можливостей, то у Великій Британії та більшій частині решти Європи основна увага приділяється ІТ та штучному інтелекту.

Британським компаніям потрібні люди, які вміють використовувати моделі штучного інтелекту (19%), розробляти додатки (17%) або мають традиційні навички роботи з ІТ та даними (17%).

Франції також не вистачає штучного інтелекту (19%), фахівців з ІТ та обробки даних (16%), але також потрібен персонал з виробничими навичками (16%), і схожа картина спостерігається в таких країнах, як Німеччина, Італія та Іспанія.

Де треба інженери

Однак, справа не лише у штучному інтелекті. Наприклад, Швеція (26%), Нідерланди (28%), Чехія (31%) та Словаччина (31%) хочуть більше інженерів.

Логістика

Вона виявилася однією з найскладніших для найму галузей у Бельгії (19%), Ірландії (18%) та Норвегії (18%), тоді як Греція, здається, єдина країна, яка гостро потребує фахівців з управління персоналом (21%).

Як намагаються вирішити проблему дефіциту талантів

Цікаво, що більшість бізнес-лідерів мають намір вирішувати проблему нестачі талантів, спочатку звертаючись до внутрішніх кадрів, а не наймаючи їх ззовні.

Згідно з дослідженням, найпоширенішою відповіддю на питання про дефіцит є:

«підвищення кваліфікації та перекваліфікація поточних співробітників» (27%),

далі йдуть інші внутрішні рішення, такі як забезпечення більшої гнучкості графіка (20%)

підвищення зарплат (19%).

Розширення кадрового резерву шляхом пошуку зовнішніх кандидатів посідає лише четверте місце (18%), нарівні з пропозицією більшої гнучкості щодо місця роботи.

Раніше ми писали , що Європейський ринок праці на початку 2026 року залишається відносно сильним, з рекордними рівнями зайнятості, незважаючи на економічний спад та глобальну нестабільність.

Однак, незважаючи на загальну стійкість ринку, деякі сектори шукають працівників і намагаються заповнити прогалини, що залишилися ще внаслідок пандемії COVID-19.

