У Києві хочуть збільшити вартість паркування, але запровадять знижки на абонементи — КМДА запустило обговорення Вчора 15:28 — Особисті фінанси

Головною новацією стане запровадження майже 90% знижки на місячні паркувальні абонементи

У Києві переглядають тарифи на паркування автомобілів уздовж вулиць і доріг на відведених майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс», яке є єдиним оператором комунального паркувального простору столиці.

Відповідний проєкт розпорядження оприлюднений на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації для громадського обговорення. Обговорення триватиме до 13 березня, передає КМДА.

Знижка на абонементи

Головною новацією стане запровадження майже 90% знижки на місячні паркувальні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва.

У разі запровадження такого рішення Київ стане першим містом в Україні, де платники податків отримають особливі умови користування міською інфраструктурою.

Для фізичних осіб — платників податків пропонується встановити таку вартість абонементів:

ІІІ зона — 299 грн на місяць;

ІІ-ІІІ зона — 999 грн на місяць;

весь Київ без обмежень — 1499 грн на місяць;

Знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Як підтверджуватимуть статус платника податків

Для підтвердження статусу платника податків ІТ-підрозділи міста розробляють максимально простий цифровий механізм верифікації користувача в застосунку Київ Цифровий.

Водночас проєкт розпорядження передбачає оновлення погодинних тарифів на паркування. Вартість паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» залежно від зони пропонується встановити на рівні:

І зона — 40 грн/год;

ІІ зона — 30 грн/год;

ІІІ зона — 10 грн/год.

Нагадаємо, зараз у Києві вартість паркування залежить від зони міста:

1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик — 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська — 25 грн/год;

3 зона, решта міста — 5 грн/год.

