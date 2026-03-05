Чи буде підвищення вартості проїзду через дорожче пальне — пояснення експертів Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Підвищення вартості проїзду в автобусах не буде тотожним подорожчанню пального

Через події на Близькому Сході подорожчала нафта і це вже позначилося на цінах на заправках в Україні. Водії відзначають черги і ажіотаж на АЗС. Власники автівок поспішають придбати пальне, остерігаючись подальшого підвищення цін.



Чи буде підвищення вартості проїзду через зростання цін на пальне, Факти ICTV розпитали в експертів — Олега Пендзина та Дмитра Беспалова.

Що відбувається з цінами на заправках

Економіст та голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що різке зростання цін на пальне на АЗС може свідчити про змову й потребує уваги Антимонопольного комітету.

За його словами, зростання цін на нафтопродукти зазвичай відстає від підвищення ціни на нафту щонайменше на 20 днів.

«Якби ціна на нафту піднялася, то на заправках ми б побачили підвищення пізніше, до того ж воно було б різним у різних мережах, залежно від обсягів закупівель та партій», — пояснив Пендзин.

Економіст також розповів, що схожа ситуація була в січні, коли акциз на пальне зріс, але ціни на заправках залишалися старими ще приблизно 20 днів, а потім почали поступово підвищуватися.

Але зараз усе відбувається інакше. Експерт нагадав, що 2 березня барель Brent підскочив до $80, а вже наступного дня ціни на всіх заправках зросли на 2−3 гривні, до того ж абсолютно синхронно.

Економіст наголосив, що такого просто не може бути. Тут має втрутитися Антимонопольний комітет і перевірити, що відбувається.

«Зростання цін відбувається занадто швидко, і це абсолютно кричуща ситуація», — підкреслив Пендзин.

Чи зміниться вартість проїзду у громадському транспорті

Чи зміниться вартість проїзду в транспорті через зростання цін на пальне, розповів розробник транспортної моделі Києва та титр-експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

«Ми з колегами колись проводили аудит комунального підприємства у сфері громадського транспорту і з’ясували, що найбільшу частку собівартості перевезень, якщо розглядати її за різними категоріями, становить не пальне, а заробітні плати. Тому саме вони більше позначаються на собівартості перевезень», — наголосив експерт.

Беспалов зазначив, що пальне, звичайно, теж чинить певний тиск — це одна зі складових собівартості перевезень, яка справді може стати підставою для порушення питання про підвищення тарифу. Але підвищення вартості проїзду в автобусах точно не буде тотожним подорожчанню пального.

«Тобто не буде такої залежності, що якщо пальне подорожчає на 10%, то тариф також треба підвищити на 10%, адже пальне не є домінантною складовою собівартості перевезень», — пояснив експерт.

Вплив підвищення цін на пальне на вартість проїзду

Водночас опосередкований вплив теж можливий. Якщо подорожчання пального підвищить інфляцію, тобто ціни на інші товари, і це, у свою чергу, спричинить порушення питання про підвищення мінімальної зарплати, то це може вплинути на тариф навіть більше, ніж саме зростання вартості пального.

«Хотів би нагадати, що тариф — це радше політичний інструмент. Як правило, навіть у європейських містах він повністю не покриває собівартість перевезень. Пасажири оплачують лише частину, решту покривають усі платники податків», — пояснив Беспалов.

Наприклад, у сучасному Києві цей розрив уже доволі великий. За тарифу 8 грн собівартість, скоріше за все, перевищує 30 грн. За такої великої різниці загальна пропорція може змінитися не надто відчутно, оскільки сам розрив і так дуже значний.

Для приватних операторів подорожчання палива буде більш відчутним. Експерт зауважив, що, ймовірно, у них є пальне, закуплене за старими цінами, адже бізнес зазвичай планує і робить запаси.

Але коли ці запаси вичерпаються, то цілком імовірно, що вони порушать питання про підвищення тарифів на перевезення. У такому випадку можливе підвищення вартості проїзду в маршрутках.

Утім, навіть подорожчання пального можна спробувати нівелювати за рахунок оптимізації маршрутної мережі та графіків випуску.

