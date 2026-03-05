0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ роз’яснив, які саме банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень виведені з обігу

Особисті фінанси
355
Всі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску і дизайну, перестали бути засобами платежу
Всі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску і дизайну, перестали бути засобами платежу
Національний банк України пояснив ситуацію щодо вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Регулятор зазначив, що з 2 березня такі банкноти остаточно перестали бути засобом платежу.

Які саме банкноти вилучені з обігу

У Нацбанку пояснили, що йдеться про банкноти зразків 2003—2007 років. При цьому під «зразком» мається на увазі дизайн банкнот, а не рік їх фактичного випуску, який зазначений на зворотному боці купюри.
Зокрема, це банкноти:
  • 1 гривня — синьо-жовтого кольору;
  • 2 гривні — коричневого кольору;
  • 5 гривень — синього кольору;
  • 10 гривень — червоного кольору.
Такі банкноти випускалися в різні роки:
  • 1 гривня — у 2004−2015 роках;
  • 2 гривні — у 2005−2014 роках;
  • 5 і 10 гривень — у 2004−2018 роках.
Незалежно від року випуску всі вони більше не використовуються як платіжний засіб.
«Станом на зараз всі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску і дизайну, перестали бути засобами платежу. Їх замінили відповідні обігові монети», — підсумували в НБУ.

Як обміняти старі банкноти

Власники таких банкнот можуть безоплатно обміняти їх на інші грошові знаки.
Обмін проводиться без обмеження за сумою:
  • у всіх банках України протягом одного року після вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року;
  • у Національному банку України безстроково.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіНБУГривня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems