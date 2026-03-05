НБУ роз’яснив, які саме банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень виведені з обігу
Національний банк України пояснив ситуацію щодо вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Регулятор зазначив, що з 2 березня такі банкноти остаточно перестали бути засобом платежу.
Які саме банкноти вилучені з обігу
У Нацбанку пояснили, що йдеться про банкноти зразків 2003—2007 років. При цьому під «зразком» мається на увазі дизайн банкнот, а не рік їх фактичного випуску, який зазначений на зворотному боці купюри.
Зокрема, це банкноти:
- 1 гривня — синьо-жовтого кольору;
- 2 гривні — коричневого кольору;
- 5 гривень — синього кольору;
- 10 гривень — червоного кольору.
Такі банкноти випускалися в різні роки:
- 1 гривня — у 2004−2015 роках;
- 2 гривні — у 2005−2014 роках;
- 5 і 10 гривень — у 2004−2018 роках.
Незалежно від року випуску всі вони більше не використовуються як платіжний засіб.
«Станом на зараз всі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску і дизайну, перестали бути засобами платежу. Їх замінили відповідні обігові монети», — підсумували в НБУ.
Як обміняти старі банкноти
Власники таких банкнот можуть безоплатно обміняти їх на інші грошові знаки.
Обмін проводиться без обмеження за сумою:
- у всіх банках України протягом одного року після вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року;
- в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року;
- у Національному банку України безстроково.
