НБУ роз’яснив, які саме банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень виведені з обігу Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Всі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску і дизайну, перестали бути засобами платежу

Національний банк України пояснив ситуацію щодо вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Регулятор зазначив, що з 2 березня такі банкноти остаточно перестали бути засобом платежу.

Які саме банкноти вилучені з обігу

У Нацбанку пояснили, що йдеться про банкноти зразків 2003—2007 років. При цьому під «зразком» мається на увазі дизайн банкнот, а не рік їх фактичного випуску, який зазначений на зворотному боці купюри.

Зокрема, це банкноти:

1 гривня — синьо-жовтого кольору;

2 гривні — коричневого кольору;

5 гривень — синього кольору;

10 гривень — червоного кольору.

Такі банкноти випускалися в різні роки:

1 гривня — у 2004−2015 роках;

2 гривні — у 2005−2014 роках;

5 і 10 гривень — у 2004−2018 роках.

Незалежно від року випуску всі вони більше не використовуються як платіжний засіб.

«Станом на зараз всі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску і дизайну, перестали бути засобами платежу. Їх замінили відповідні обігові монети», — підсумували в НБУ.

Як обміняти старі банкноти

Власники таких банкнот можуть безоплатно обміняти їх на інші грошові знаки.

Обмін проводиться без обмеження за сумою:

у всіх банках України протягом одного року після вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку України безстроково.

