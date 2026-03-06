Працівники критичної інфраструктури можуть отримати 20 тис. грн доплати за лютий: стартував прийом заявок Вчора 08:28 — Особисті фінанси

З 6 до 15 березня триватиме прийом заяв для нарахування державної доплати у розмірі 20 000 гривень за лютий працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовували наслідки російських атак.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За січень виплати отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

Хто може отримати виплату

Доплата передбачена для працівників, які у лютому 2026 року були безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Йдеться про співробітників:

підприємств паливно-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства;

Укрзалізниці.

Виплати нараховуються тим, хто відновлював:

об’єкти електро-, тепло-, газо- та водопостачання;

системи водовідведення;

газову інфраструктуру;

об’єкти зберігання і транспортування нафти та нафтопродуктів;

залізничну інфраструктуру.

Як подаються заявки

Списки формують роботодавці і подають їх через портал «Дія»

Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно.

Списки формують роботодавці і подають їх через портал «Дія» у період з 6 по 15 число наступного місяця.

Кошти перераховуються на поточні рахунки працівників без відкриття нових рахунків. Виплати здійснюються не пізніше кінця місяця, що настає після виконання робіт.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що працівники аварійно-ремонтних бригад, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів та відновлення критичної інфраструктури, почали отримувати додаткові державні виплати.

Ощадбанк перерахував за січень кошти енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників. Після цього підприємства нарахують доплати у розмірі 20 тис. грн безпосередньо на банківські рахунки працівників, які виконують ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів.

