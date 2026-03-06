0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працівники критичної інфраструктури можуть отримати 20 тис. грн доплати за лютий: стартував прийом заявок

Особисті фінанси
152
З 6 до 15 березня триватиме прийом заяв для нарахування державної доплати у розмірі 20 000 гривень за лютий працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовували наслідки російських атак.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За січень виплати отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

Хто може отримати виплату

Доплата передбачена для працівників, які у лютому 2026 року були безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Йдеться про співробітників:
  • підприємств паливно-енергетичного комплексу;
  • житлово-комунального господарства;
  • Укрзалізниці.
Виплати нараховуються тим, хто відновлював:
  • об’єкти електро-, тепло-, газо- та водопостачання;
  • системи водовідведення;
  • газову інфраструктуру;
  • об’єкти зберігання і транспортування нафти та нафтопродуктів;
  • залізничну інфраструктуру.

Як подаються заявки

Списки формують роботодавці і подають їх через портал «Дія»
Списки формують роботодавці і подають їх через портал «Дія»
Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно.
Списки формують роботодавці і подають їх через портал «Дія» у період з 6 по 15 число наступного місяця.
Кошти перераховуються на поточні рахунки працівників без відкриття нових рахунків. Виплати здійснюються не пізніше кінця місяця, що настає після виконання робіт.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що працівники аварійно-ремонтних бригад, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів та відновлення критичної інфраструктури, почали отримувати додаткові державні виплати.
Ощадбанк перерахував за січень кошти енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників. Після цього підприємства нарахують доплати у розмірі 20 тис. грн безпосередньо на банківські рахунки працівників, які виконують ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіВиплатиЕнергетика України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems