Що таке диверсифікація в інвестиціях та чим вона корисна — Finance.ua

Що таке диверсифікація в інвестиціях та чим вона корисна Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Що таке диверсифікація в інвестиціях та чим вона корисна

Диверсифікація — це інвестування коштів у різні активи з метою зниження фінансових ризиків.

Про це повідомляють фахівці Фінкульту.

Важливо. Хоча диверсифікація не гарантує повного усунення ризиків, вона може пом’якшити вплив негативних подій. Варто розуміти, що будь-який спосіб інвестування є ризиковим, тому завжди робіть попередні розрахунки, зважено оцінюйте ступінь ризиковості та прибутковості обраних способів інвестування.

Якою буває диверсифікація

Експерти також розповіли про найпопулярніші різновиди диверсифікації, що найчастіше використовуються, щоб мінімізувати фінансові ризики.

1. Банківські депозити.

Банківські депозити є популярним інструментом для збереження та примноження власних коштів. Можна відкрити рахунки у декількох банках і на кожному з них тримати кошти в межах гарантованої суми відшкодування.

Пам’ятайте, що на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення, Фондом гарантування вкладів в Україні гарантуються кошти в повному розмірі вкладу. Після закінчення тримісячного терміну, максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

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2. Вклади у різних валютах.

Одним із варіантів є диверсифікація вкладів у різних валютах: тримати гроші на депозитах в доларах та євро.

Один із способів заробити на валютообмінних операціях — купити валюту не за готівковим курсом, а дешевше. Такі можливості надають валютні депозити. Детальніше про цей інструмент ми писали у статті за посиланням.

Пам’ятайте, ваші вклади захищені Фондом гарантування. У випадку визнання банку неплатоспроможним, відшкодування коштів вкладнику за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на кінець дня, що передує дню початку виведення Фондом банку з ринку.

3. Інвестиції в ОВДП.

Альтернатива банківським депозитам — інвестиції в облігації внутрішньої державної позики.

Облігацій внутрішньої державної позики мають вищу відсоткову ставку та передбачають менше витрат на податки, також необхідно сплатити додаткові комісії за послуги фахівців-брокерів.

Крім того, вкласти кошти можна й у нерухомість чи предмети антикваріату — цей перелік варіантів не обмежений.

Отже, якщо ваш вибір одного зі способів інвестування активів базується на ретельному аналізі, диверсифікація стане ефективною стратегією зменшення фінансових ризиків.

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