10 найприбутковіших банків за валютними та гривневими депозитами (інфографіка) — Finance.ua

10 найприбутковіших банків за валютними та гривневими депозитами (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

Банки продовжують змінювати депозитні пропозиції, ставки потроху зростають. Яку дохідність наразі пропонують за вкладами приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Можливість заробити на депозитних сертифікатах під 25% продовжує залишатися актуальною, особливо для невеликих банків. Щоб мати можливість заробити, банкам доведеться активно підвищувати ставки за строковими гривневими вкладами для фізосіб від 3 місяців. Що багато хто з них уже робить, запроваджуючи нові пропозиції та підвищуючи ставки за новими вкладами.

На відміну від минулого разу , коли ставки у гривні підвищили лише три банки, цього разу дохідність гривневих депозитів збільшили відразу десять учасників огляду. Також збільшилася кількість банків, які підвищили ставки за вкладами в доларі та євро

Які банки та як змінювали ставки

Банк Піреус підвищив на 4 в.п. ставки на вклади на 12 місяців — до 16% річних. А крім цього, додав 3 в.п. до вкладів на 3 та 6 міс. Дохідність за ними після підвищення становить 14% і 15% річних відповідно.

Глобус також підвищував Банктакож підвищував депозитні ставки у гривні. Так, банк суттєво збільшив дохідність на вклади на 3 місяці — на 4,75 в.п. — до 16,25% річних. Банк також підвищував ставки за іншими строковими вкладами.

Грант додав 3,5 в.п. до ставки за вкладами у гривні на 12 місяців — до 12,5% річних.

Радабанк, довівши дохідність за обома строковими вкладами до 16,5% річних кожен. По 1 в.п. банк додав до ставок на 3 та 6 міс (до 18,5% та 19,5% відповідно). Банк також додав по 0,55 в.п. до вкладів у доларі на 9 та 12 міс, дохідність за ними становить 2,25% річних. За таким же принципом банк підвищив і дохідність депозитів у По 1,5 в.п. до гривневих вкладів на 9 і 12 місяців додав, довівши дохідність за обома строковими вкладами до 16,5% річних кожен. По 1 в.п. банк додав до ставок на 3 та 6 міс (до 18,5% та 19,5% відповідно). Банк також додав по 0,55 в.п. до вкладів у доларі на 9 та 12 міс, дохідність за ними становить 2,25% річних. За таким же принципом банк підвищив і дохідність депозитів у євро — до 1,3% річних.

Комінвестбанк цього разу підвищив дохідність вкладів у гривні на 1 в.п. — до 13% річних.

Кристалбанк збільшив дохідність усіх гривневих вкладів, додавши найбільше до вкладів терміном на рік (0,7 в.п. — до 15,55% річних), і найменше — до вкладів на 3 міс (0,35 в.п. — до 13,5% річних). збільшив дохідність усіх гривневих вкладів, додавши найбільше до вкладів терміном на рік (0,7 в.п. — до 15,55% річних), і найменше — до вкладів на 3 міс (0,35 в.п. — до 13,5% річних).

Мотор-банк підвищив на 1 в.п. дохідність гривневих вкладів терміном на 9 міс (до 16,5% річних), знизивши, однак, на 1,5 в.п. ставки на вклади на 3 місяці (до 14% річних). До решти вкладів банк додав по 0,5 в.п.

Укрбудінвестбанк. Після підвищення дохідність за вкладами на 3 міс становить 17% річних, за вкладами на 6 міс — 17,5% річних, за вкладами на 12 міс — 18% річних. Банк також збільшив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,5 в.п. до вкладів на 3 та 12 міс, та 0,6 в.п. — до вкладів на 6 міс. По 0,5 в.п. додав до всіх ставок у гривні й. Після підвищення дохідність за вкладами на 3 міс становить 17% річних, за вкладами на 6 міс — 17,5% річних, за вкладами на 12 міс — 18% річних. Банк також збільшив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,5 в.п. до вкладів на 3 та 12 міс, та 0,6 в.п. — до вкладів на 6 міс.

РВС Банк додав по 0,55 в.п. до вкладів у гривні на 3 та 6 міс, ставки за обома строковими вкладами досягли 15,6% річних. Дохідність на вклади на 12 місяців банк збільшив на 0,45 в.п. — до 16,05% річних. Банк збільшив також дохідність вкладів у доларі та євро терміном на 6 міс, зменшивши ставки за рештою строкових вкладів у цих додав по 0,55 в.п. до вкладів у гривні на 3 та 6 міс, ставки за обома строковими вкладами досягли 15,6% річних. Дохідність на вклади на 12 місяців банк збільшив на 0,45 в.п. — до 16,05% річних. Банк збільшив також дохідність вкладів у доларі та євро терміном на 6 міс, зменшивши ставки за рештою строкових вкладів у цих валютах

Полікомбанк підвищив ставки на вклади на 6 та 9 міс, додавши 0,4 та 0,3 в.п. відповідно, і суттєво — на 5 в.п. — зменшив дохідність за вкладами на 3 міс. Банк також підвищив на 0,3 в.п. ставки за вкладами на 6 місяців у доларі та євро, зрізавши їх, однак, за іншими строковими вкладами в обох підвищив ставки на вклади на 6 та 9 міс, додавши 0,4 та 0,3 в.п. відповідно, і суттєво — на 5 в.п. — зменшив дохідність за вкладами на 3 міс. Банк також підвищив на 0,3 в.п. ставки за вкладами на 6 місяців у доларі та євро, зрізавши їх, однак, за іншими строковими вкладами в обох валютах

Юнекс банк цього разу не підвищував ставки у гривні, проте підвищив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,1 в.п. практично до всіх строкових вкладів. Ставку за вкладами в доларі на 3 місяці банк збільшив на 0,2 в.п. Дохідність за всіма строковими доларовими вкладами тепер становить 0,6% річних.

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