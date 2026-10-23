Куди можна інвестувати валютні заощадження

Найпростіший спосіб інвестувати валюту — це розмістити її на депозиті.

Минулого місяця українці її купили на $600 млн в безготівковому вигляді. Тобто вона вже опинилася на рахунках, а в більшості банків переказати ці кошти на депозит можна у кілька кліків, пише Мінфін

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Вибрати депозит можна тут.

Наразі середня ставка за річними депозитами в доларах становить 1,22%. Кілька найщедріших банків пропонують близько 2,5%.

Вклади в євро

За вкладами в євро ситуація ще більш сумна. Тут середня ставка за депозитами на 12 місяців становить 0,64%, а максимум на що можна розраховувати — 2,12%.

До того ж варто враховувати, що з доходу за депозитами стягуються податки — 18% ПДФО та 5% військовий збір. Разом це знижує прибутковість вкладів майже на чверть.

Для порівняння, інфляція у США становить 3,7%. Тобто депозити не захищають від знецінення долара, а лише можуть знизити щомісячні втрати. У США банки дещо щедріші за вітчизняні, але не набагато. В середньому депозити приносять 2,1−2,6% річних. Хоча у провідних онлайн банках можна знайти й пропозиції на 4−4,5%.

ОВДП

Кілька останніх років валютні державні облігації сприймалися як більш дохідна альтернатива депозитам. Так, два роки тому, восени 2024 року придбати такі доларові папери можна було з дохідністю приблизно 4,6% річних. Рік тому дохідність була вже нижча — орієнтовно 4−4,1% за доларовими паперами.

Зараз же ситуація для приватних інвесторів стала ще більш сумнішою. По-перше суттєво знизилася пропозиція. Востаннє Міністерство фінансів розміщувало на аукціоні доларові цінні папери у травні. А в євро — у липні.

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«У Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2027−2029 роки від Мінфіну зазначається курс на скорочення чистих залучень у валюті на внутрішньому ринку та збільшення частки гривневих запозичень. Це вже поступово приводить до відмови від нових валютних випусків», — пояснює керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко.

Логіка урядовців тут зрозуміла. Вони мають постійний притік валюти завдяки міжнародній допомозі. Позичати ж у тій валюті, яку фактично сам і друкуєш, значно менш ризиковано, а тому акцент тепер робиться на гривневих паперах.

Для приватного інвестора тут ключове не стільки зниження попиту, скільки різке падіння дохідності. Востаннє, коли Мінфін розміщував доларові облігації, то ставка була 3,24%, а у євро — 3,08%.

Оскільки ж більшість роздрібних інвесторів купують ОВДП на вторинному ринку, то для них важливіші ставки там. Оскільки ж попит знижується, ставки стрімко йдуть донизу. Наприклад, на момент написання статті, в monobank можна було придбати доларові облігації з дохідністю 2,2% чи 2,4% залежно від випуску. А за паперами в євро пропонували 2,8% річних.

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Подібна ситуація і в Приватбанку. Тут залежно від строку погашення пропонується 1,5%, 2% і 2,8% річних. Останній варіант виглядає найкращим, але слід враховувати, що погашення за тими паперами відбудеться аж в березні 2028 року. Приват готовий не лише продавати, але й викуповувати доларові папери, але спред тут відчутний — собі він погодиться взяти облігації за умов дохідності 3,5−4% річних. Тому якщо ви вже купили такі папери, то краще тримати їх до погашення, інакше продавати доведеться зі збитком.

Корпоративні облігації

Корпоративні облігації в Україні купуються за гривню, але тут є нюанс. Нічого не заважає емітентам прив’язати дохідність паперів до долара. Наприклад, інвестор купує облігацію за 1000 грн., коли курс 44 грн/$, тобто фактично витрачає $22,73.

Через рік настає час погашення, курс вже становить 45, тому компанія спершу перераховує ціну паперу (22,73*45=1022,85 грн.), а вже зверху виплачує обіцяні відсотки. Тому, щоб купити такі папери, інвестор може продавати свої долари, а потім повернутись у них без курсових ризиків.

Криптовалютні депозити

Ще один спосіб заробітку на валюті — придбання замість традиційних доларів їх криптовалютних аналогів USDT чи USDC. Курс таких стейблкоїнів зазвичай майже не відрізняється від ціни фіатної валюти.

Самі по собі стейблкоїни не дозволяють заробляти, але практично всі популярні біржі дозволяють розміщувати їх на депозитах. Часто такі депозити називають стейкінгом, але формально це неправильно, адже стейкінг забезпечує зростання коштів завдяки блокчейну. Розміщення ж USDT чи USDC ближче до класичних вкладів — біржі використовують їх, щоб кредитувати трейдерів, і виплачують власникам монет за це відсотки.

Раніше ми писали, що українці продовжують накопичувати вклади в банках: оновили історичний максимум. У вересні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1,4% до 1 546,778 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 1,6% до 1 034,170 млрд гривень.

До речі, на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк. Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як змінюється сегмент преміального банківського обслуговування, які сервіси сьогодні є визначальними для клієнтів із високим рівнем доходу, що саме входить до сучасних преміум-пакетів, а також які послуги пропонують для заможних клієнтів українські банки.