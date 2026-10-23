Вода, їжа та павербанки: скільки коштує підготовка до блекауту

Три доби без електрики можуть означати перебої з водопостачанням, непрацюючий ліфт, необхідність заряджати телефон від павербанка та поступове нагрівання холодильника. Блекаутний кошик на три доби обійдеться в середньому 4 тис. грн для однієї людини та до 12 тис. грн для сім’ї.

Про це свідчать підрахунки видання «Шелтер».

Розрахунок охоплює мінімальний запас на три доби: воду, їжу, ліки, джерела освітлення та можливість заряджати телефон.

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Скільки води потрібно на три доби

Київська влада рекомендує розраховувати на одну дорослу людину 3 літри питної води на добу — з урахуванням рідини в їжі, та ще 10−12 літрів для гігієни і приготування їжі.

На три дні це відповідно 9 літрів питної і 30−36 літрів технічної води. Загалом 39−45 літрів на одного дорослого і приблизно стільки ж для дитини шкільного віку. Для двох дорослих та дитини це вже щонайменше 117−135 літрів, плюс запас для дитини.

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Шестилітрова пляшка бюджетної негазованої води в АТБ зараз коштує близько 68 грн. Тобто 12 літрів питної води для однієї людини буде приблизно 136 грн.

Інше питання — де зберігати технічний запас. У великих магазинах 10-літрові каністри для води коштують приблизно 170−260 грн, в інтернеті 10 літрову каністру для води можна купити за 100 грн, 20-літрові від близько 440−580 грн, в інтернеті від 350 до 600 грн. Тому людина, яка взагалі не має вдома ємностей, може витратити лише на них ще 100−1000 грн.

Для сім’ї, якій потрібно зберігати значно більший запас, близько 1,5−2 тис. грн.

Що їсти, якщо електроплита не працює

Краще мати консерви, сушене або в’ялене м’ясо, хлібці, сухарі, сухофрукти, горіхи, шоколад, енергетичні батончики та інші продукти тривалого зберігання.

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Наприклад, банка квасолі коштує приблизно 58−72 грн, рибні консерви — приблизно від 60−100 грн і вище, упаковка хлібців близько 30−35 грн, 200 грамів родзинок або фініків близько 57−60 грн, кураги близько 153 грн. Якщо додати горіхи, печиво, шоколад, паштет, фрукти, соки або інші звичні продукти, які не треба тримати холодними, запас на три дні для однієї людини обійдеться приблизно у 1−1,3 тис. грн.

Для двох дорослих і дитини можна закладати приблизно 3−3,9 тис. грн залежно від раціону.

Світло і зв’язок

Павербанк на 20 000 мА·год у жовтні 2026 року коштує приблизно 900−1600 грн залежно від моделі. Акумуляторне освітлення може бути значно дешевшим. Акумуляторні LED-лампи зараз продають приблизно від 200−460 грн.

Одній людині для базового сценарію достатньо одного хорошого павербанка і одного-двох незалежних джерел світла. Сім’ї краще мати щонайменше два павербанки: якщо один розрядиться або вийде з ладу, вся родина не залишиться без зв’язку.

Блекаутний кошик

Якщо людина починає буквально з нуля — не має павербанка, ліхтаря, запасу продуктів і ємностей для води — приблизний кошторис виглядатиме так.

Для однієї людини:

питна вода — близько 140 грн;

харчування на три доби — 1000−1300 грн;

павербанк — 900−1600 грн;

освітлення — 200−500 грн;

ємності для технічної води — 700−1000 грн;

гігієнічні засоби, необхідні ліки, батарейки, кабелі та інші дрібниці — ще приблизно 500−800 грн.

У підсумку приблизно 3,5−5,3 тис. грн.

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Для сім’ї з двох дорослих і дитини:

питна вода — приблизно 420 грн;

харчування — 3000−3900 грн;

два павербанки — 1800−3200 грн;

освітлення — 400−900 грн;

ємності для води — приблизно 1400−1800 грн;

гігієна, аптечка, дитячі потреби — 1000−1500 грн;

інші дрібниці — приблизно 400−700 грн.