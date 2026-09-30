Як підготувати дім до блекауту та холодів. Повний гайд від експерта з безпеки

Підготовка до можливих відключень світла може легко перетворитися на закупівлю всього, що є на полицях магазинів. Але частина такого спорядження може виявитися не просто непотрібною, а й небезпечною.

Експерт з виживання Ігор Молодан у відео для Finance.ua розповів, що варто мати вдома на випадок тривалого блекауту, скільки води та їжі запасти і чому деякі популярні способи обігріву краще не використовувати.

Газовий пальник

За словами Молодана, газові пальники призначені для приготування їжі, а не для обігріву приміщення. Використовувати їх для нагрівання житла він не радить через ризик перегріву, займання або витоку газу.

«Вони не призначені для обігріву. Вони призначені саме для приготування їжі», — наголосив експерт.

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Тому під час підготовки до зими варто спочатку визначити реальні потреби, а вже потім купувати техніку та спорядження.

Павербанк

Молодан радить спершу відповісти на просте питання: для чого саме вдома потрібна електроенергія під час відключення. Для базових потреб, зокрема освітлення та зв’язку, експерт радить мати павербанки. Також можна використовувати ліхтарі із сонячними панелями або динамо-механізмом. Такий пристрій, за словами Молодана, може одночасно працювати як ліхтарик, радіо та засіб для заряджання телефону.

А от із генераторами та потужними системами накопичення енергії все складніше. Їх потрібно підбирати відповідно до потреб, а генератор додатково потребує пального, мастил і регулярного обслуговування.

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Експерт радить перед покупкою порахувати, яка потужність реально потрібна:

лише для освітлення та заряджання гаджетів — одні потреби;

для холодильника чи іншої техніки — вже інші;

якщо потрібно живити багато приладів, знадобиться значно потужніша система.

«Вибирати зі своїх потреб треба», — зазначає Молодан.

Водночас він застерігає: генератор може бути дорогим не лише під час купівлі. Потрібно враховувати майбутні витрати на пальне, обслуговування та ремонт.

Мінімальний запас їжі та води

Для продуктів експерт називає дві важливі цифри — 72 години та 14 днів.

Мінімальний запас, який, за його словами, має бути вдома, — на 72 години. Це їжа, яка не потребує холодильника та термічної обробки, зокрема горіхи, шоколад та інші калорійні продукти тривалого зберігання.

Окремо варто подбати про воду. Молодан радить орієнтуватися на 2 літри питної води на людину на добу. Тобто на 72 години це щонайменше 6 літрів на кожну людину.

Друга цифра — 14 днів. Саме такий запас води, їжі та необхідних ліків експерт називає бажаним. Також він радить регулярно перевіряти павербанки й підтримувати їх зарядженими.