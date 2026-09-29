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Які податки треба сплатити 30 вересня

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Деякі податкові зобов'язання треба сплатити до 30 вересня включно
Деякі податкові зобов'язання треба сплатити до 30 вересня включно
Вересень добігає кінця, а разом із ним спливають і важливі податкові дедлайни місяця. Прострочення сплати або подання звітності може призвести до неприємних штрафних санкцій та пені.
Із посиланням на Державну податкову службу розповідаємо, які податки та платежі необхідно сплатити, а також про які звітні документи слід відзвітувати до кінця дня 30 вересня 2026 року.
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Основні податки та платежі до сплати за серпень 2026 року

До кінця сьогоднішнього дня платникам податків необхідно розрахуватися за серпневими зобов’язаннями з таких основних напрямів:
  • Податок на додану вартість (ПДВ): сплата за підсумками роботи у серпні.
  • Акцизний податок: сплата зобов’язань за серпень.
  • ПДФО та військовий збір:за нараховані, але не виплачені доходи за серпень;з нарахованих процентів на поточні/депозитні банківські рахунки та вклади членів кредитних спілок.
  • Плата за землю (за серпень):земельний податок та орендна плата за землі державної/комунальної власності (для юридичних осіб);орендна плата за держземлі сільськогосподарського призначення (згідно зі ст. 120¹ Земельного кодексу України);земельні платежі для фізичних осіб — підприємців (ФОП) — власників та землекористувачів.
  • Рентна плата за серпень:користування надрами для видобутку вуглеводневої сировини;користування радіочастотним ресурсом України;транспортування нафти, нафтопродуктів та транзит аміаку територією України.

Інші податки, авансові внески та звітність

Окрім загального переліку, зверніть увагу на законодавчі підстави для сплати кожного платежу, а також на річну звітність та сплату авансових внесків, граничний термін для яких також припадає на 30 вересня.
Податок, збір, платіж чи звітністьЗаконодавчі та нормативні акти (Податковий кодекс України)
Останній день подання звіту про контрольовані операції за 2025 рікп.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 розділу I
Останній день подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2025 рікп.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 розділу I
Останній день сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за вересень 2026 рокуп. 137.11 ст. 137, п.п. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 розділу ІІІ
Останній день сплати податку на додану вартість за серпень 2026 рокуп. 57.1 ст. 57 розділу ІІ, п. 203.2 ст. 203 розділу V
Останній день сплати акцизного податку за серпень 2026 рокуп. 57.1 ст. 57 розділу ІІ, п. 222.1.1 ст. 222 розділу VI
Останній день сплати за серпень 2026 року ПДФО та військового збору від оподаткування доходів у вигляді процентів (депозити, рахунки, вклади в кредитних спілках)п. 170.4 ст. 170 та п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX
Останній день сплати за серпень 2026 року ПДФО та військового збору (якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується)п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 та п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX
Останній день сплати за серпень 2026 року рентної плати (надра, радіочастоти, транспортування нафти, транзит аміаку)п. 257.5 ст. 257 розділу IX
Останній день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за землі державної/комунальної власності) (крім громадян) за серпень 2026 рокуп. 287.3 та п. 287.4 ст. 287 розділу XII
Останній день сплати орендної плати за земельні ділянки с/г призначення державної власності, передані в оренду, за серпень 2026 рокуп. 287.3 та п. 287.4 ст. 287 розділу XII (відповідно до ст. 120¹ Земельного кодексу України)
Останній день сплати плати за землю ФОП (власниками та землекористувачами) за серпень 2026 рокуп. 287.3 ст. 287
Раніше ми повідомляли, що уряд пропонує підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 1% у межах проєкту державного бюджету на 2027 рік. Додаткові надходження планують спрямувати на створення фонду для страхування українського бізнесу від воєнних ризиків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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