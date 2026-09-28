0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Корецький пояснив, чому уряд хоче підвищити ПДВ

Казна та Політика
44
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Для оперативної компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів Кабінет Міністрів ініціював створення спеціального фонду.
Для оперативної компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів Кабінет Міністрів ініціював створення спеціального фонду.
Уряд пропонує підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 1% у межах проєкту державного бюджету на 2027 рік. Додаткові надходження планують спрямувати на створення фонду для страхування українського бізнесу від воєнних ризиків.
Про це Корецький заявив в інтерв’ю програмі «ТСН.Тиждень», передає Українська правда.

Навіщо уряду потрібен фонд страхування бізнесу

За словами Корецького, російські атаки щодня руйнують українські підприємства. Це завдає збитків економіці, зменшує бюджетні надходження та впливає на стійкість держави. Для оперативної компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів Кабінет Міністрів ініціював створення спеціального фонду.
Для запуску механізму Україна має зробити початковий внесок обсягом близько $1 млрд. Оскільки інших джерел фінансування цих витрат уряд наразі не має, у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачили підвищення ПДВ на 1%.
Читайте також
«У держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення — невелике підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає», — зазначив прем’єр-міністр.

Як планують залучити міжнародних партнерів

Прем’єр пояснив, що цей крок має засвідчити союзникам готовність України самостійно вкладатися в захист власної економіки. Надалі уряд розраховує, що міжнародні партнери збільшать цей внесок у чотири рази.
«Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все ми боремося», — сказав він.
За словами премʼєра, загальний фонд у 5 мільярдів доларів дозволить страховим компаніям пропонувати українському бізнесу поліси за доступними цінами без потреби перестраховуватися за кордоном.
Читайте також
Очільник уряду наголосив, що класичне страхування воєнних ризиків зараз не працює через високу вартість та тривалий процес очікування цих виплат. Новий механізм забезпечить підприємцям отримання коштів одразу після верифікації руйнувань рятувальниками.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що дефіцит фінансування потреб оборонного бюджету України становить $27 млрд. Уряд працює над пошуком необхідних коштів, зокрема через скорочення державних витрат і залучення міжнародної допомоги.
За матеріалами:
Українська правда
БюджетКабмінПДВПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems