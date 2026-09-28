Корецький пояснив, чому уряд хоче підвищити ПДВ

Для оперативної компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів Кабінет Міністрів ініціював створення спеціального фонду.

Уряд пропонує підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 1% у межах проєкту державного бюджету на 2027 рік. Додаткові надходження планують спрямувати на створення фонду для страхування українського бізнесу від воєнних ризиків.

Про це Корецький заявив в інтерв’ю програмі «ТСН.Тиждень», передає Українська правда.

Навіщо уряду потрібен фонд страхування бізнесу

За словами Корецького, російські атаки щодня руйнують українські підприємства. Це завдає збитків економіці, зменшує бюджетні надходження та впливає на стійкість держави. Для оперативної компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів Кабінет Міністрів ініціював створення спеціального фонду.

Для запуску механізму Україна має зробити початковий внесок обсягом близько $1 млрд. Оскільки інших джерел фінансування цих витрат уряд наразі не має, у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачили підвищення ПДВ на 1%.

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«У держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення — невелике підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає», — зазначив прем’єр-міністр.

Як планують залучити міжнародних партнерів

Прем’єр пояснив, що цей крок має засвідчити союзникам готовність України самостійно вкладатися в захист власної економіки. Надалі уряд розраховує, що міжнародні партнери збільшать цей внесок у чотири рази.

«Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все ми боремося», — сказав він.

За словами премʼєра, загальний фонд у 5 мільярдів доларів дозволить страховим компаніям пропонувати українському бізнесу поліси за доступними цінами без потреби перестраховуватися за кордоном.

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Очільник уряду наголосив, що класичне страхування воєнних ризиків зараз не працює через високу вартість та тривалий процес очікування цих виплат. Новий механізм забезпечить підприємцям отримання коштів одразу після верифікації руйнувань рятувальниками.