Дефіцит фінансування потреб оборонного бюджету України становить $27 млрд. Уряд працює над пошуком необхідних коштів, зокрема через скорочення державних витрат і залучення міжнародної допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як уряд планує покрити дефіцит оборонного бюджету

За словами Корецького, близько $7 млрд уряд планує забезпечити завдяки жорсткій економії державних коштів. Для цього передбачені оптимізація витрат, перерозподіл видатків та інші заходи.

«Це і оптимізація витрат, і перерозподіл видатків та інші заходи. Відповідно, грошове забезпечення військових і підтримка їхніх сімей мають бути забезпечені в повному обсязі», — наголосив очільник уряду.

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Крім того, президент, уряд і всі органи влади працюють із партнерами для пошуку механізмів і джерел покриття решти 20 млрд доларів. Ці кошти критично необхідні для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами.

За словами прем’єр-міністра, Міністерство оборони та Міністерство фінансів мають разом із партнерами детально опрацювати механізми фінансування відповідних програм. Також важливо заздалегідь спланувати покриття всіх видатків на 2027 рік.

Які державні видатки залишаться пріоритетними

Попри дефіцит державного бюджету, соціальні виплати мають здійснюватися вчасно та в повному обсязі. Це стосується пенсій, зарплат лікарів і вчителів.

Однак, за словами Корецького, усі інші видатки, які не є першочерговими та критичними, будуть призупинені до отримання відповідних коштів від партнерів.

«Уряд зі свого боку гарантує, що до 15 жовтня всі урядові рішення, необхідні для отримання обіцяної партнерами міжнародної фінансової допомоги, будуть виконані. Також вкотре закликаю народних депутатів, незалежно від політичних уподобань, все ж таки ухвалити всі необхідні законопроєкти, від яких напряму залежить зовнішнє фінансування», — наголосив премʼєр-міністр.

В Україні планують збільшити виробництво дронів-перехоплювачів

Одним із ключових завдань уряду залишається масштабування виробництва дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

«Усі без винятку органи влади сфокусовані на цьому питанні. Уряд зі свого боку максимально спрощує умови для виробників, мінімізує бюрократичні процеси, збільшує фінансову підтримку через кредитні інструменти. Передбачені всі можливі форми підтримки задля якомога швидшого розгортання необхідного виробництва», — заявив Корецький.

Як Україна підготувалася до зими

Премʼєр-міністр також підкреслив, що Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання.

Попри існуючі відставання, очільник уряду вважає, що військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії, міністерства зробили великий пласт роботи. Він висловив вдячність за зроблену роботу.

За його словами, цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури. Є більше резерву обладнання, запасних частин, більше ремонтних бригад і техніки.