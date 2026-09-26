Податкові надходження до місцевих бюджетів цьогоріч зросли на 16,5%
Який податок приніс найбільше коштів
- єдиний податок — 59,0 млрд грн (+11,4%);
- податок на майно — 43,4 млрд грн (+13,2%);
- податок на прибуток підприємств — 25,7 млрд грн (+8,4%);
- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3,8 млрд грн (+16,3%);
- туристичний збір — 269,8 млн грн (+23,0%);
- збір за місця для паркування транспортних засобів — 158,3 млн грн (+12,2%).
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