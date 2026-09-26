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Податкові надходження до місцевих бюджетів цьогоріч зросли на 16,5%

Казна та Політика
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У січні — серпні 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 378,6 млрд грн. Це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Який податок приніс найбільше коштів

Зазначається, що основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб.
За вісім місяців цього року він забезпечив місцевим бюджетам 226,9 млрд гривень. Це на 20,5% більше, ніж за січень — серпень 2025 року.
Серед інших основних джерел наповнення місцевих бюджетів:
  • єдиний податок — 59,0 млрд грн (+11,4%);
  • податок на майно — 43,4 млрд грн (+13,2%);
  • податок на прибуток підприємств — 25,7 млрд грн (+8,4%);
  • рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3,8 млрд грн (+16,3%);
  • туристичний збір — 269,8 млн грн (+23,0%);
  • збір за місця для паркування транспортних засобів — 158,3 млн грн (+12,2%).
«Стабільні податкові надходження — це ресурс, який залишається у громадах та дає їм змогу забезпечувати фінансування важливих для людей напрямів. Йдеться, зокрема, про утримання закладів освіти й охорони здоров’я, соціальні програми, благоустрій та інші потреби громад», — зазначили у Податковій.
За матеріалами:
Finance.ua
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