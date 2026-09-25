Мінфін назвав умову для уникнення бюджетної кризи в Україні

Україна може уникнути бюджетної кризи, якщо до кінця 2026 року отримає $29,5 млрд міжнародного фінансування, передбаченого низкою програм підтримки. Для цього Верховна Рада та уряд мають виконати необхідні зобов’язання.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів на жустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Україна очікує $29,5 млрд міжнародного фінансування

Україна розраховує отримати від західних партнерів до кінця року 29,5 млрд доларів, передбачених низкою програм підтримки. Це дозволить уникнути бюджетної кризи та позбавить уряд потреби скорочувати низку видатків.

За словами Марченка, це цілком можливо, якщо Верховна Рада та уряд виконає свою домашню роботу.

«Я дуже сподіваюся, що закон про оподаткування малих посилок проголосують у другому читанні та в цілому. Без цього ми не отримаємо другий транш макрофінансової допомоги від ЄС», — зазначив міністр.

Перераховуючи необхідні для отримання фінансування законодавчі ініціативи, Марченко також звернув увагу на потребу ухвалити зміни щодо PEP (Politically Exposed Persons — політично значущих осіб).

За його словами, підписання закону про оподаткування цифрових платформ безпосередньо пов’язане з ухваленням змін щодо PEP. Цей закон також є умовою програми з МВФ.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.

Також ми з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писали , що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення.