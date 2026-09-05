У Мінфіні назвали бюджетну ситуацію в Україні найскладнішою з 2022 року

«Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки», — сказав міністр.
За його словами, пріоритетом залишаються військові витрати та закупівля озброєння. Якщо Україна не отримає необхідного зовнішнього фінансування, уряду може знадобитися скоротити невійськові видатки.
«У нас не було подібної ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до того ж сценарію, що й у 2022 році», — зазначив Марченко.
Дефіцит на 2027 рік
Міністр повідомив, що під час підготовки нового бюджету уряд виходить із припущення, що війна триватиме у 2027 році. Наразі Україна має знайти $32,6 млрд для покриття прогнозованого дефіциту фінансування.