Постачання пального: Україна та Румунія розширять залізничні та річкові шляхи Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Україна та Румунія домовилися розширити логістичні можливості для постачання пального через румунський напрямок.

Йдеться про залізничні та річкові шляхи, які планують використовувати для диверсифікації маршрутів постачання. Паралельно український уряд запускає експериментальний проєкт із підземного зберігання нафтопродуктів та нарощує запаси пального.

Станом на 3 вересня, за словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля, ринок залишається контрольованим і збалансованим.

Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Україна та Румунія працюватимуть над розширенням логістичної спроможності залізничних та річкових шляхів через Румунію. За словами Дениса Шмигаля, відповідних домовленостей досягли за підсумками нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном. Наразі уряди двох країн працюють над реалізацією цих домовленостей.

Розвиток цього напрямку є частиною роботи з диверсифікації маршрутів постачання пального. Румунському напрямку в цьому процесі приділяють особливу увагу. Йдеться саме про розширення можливостей залізничної та річкової логістики.

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