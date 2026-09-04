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ФОПи подаватимуть декларацію з ПДВ не щомісяця: Мінфін готує зміни

Казна та Політика
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Калькулятор податків
Калькулятор податків
ФОПам можуть суттєво скоротити кількість звітів з ПДВ — замість щомісячної декларації її подаватимуть раз на квартал. Уряд також хоче автоматично заповнювати частину даних у деклараціях та підвищити поріг, після якого через відшкодування ПДВ може призначатися позапланова перевірка.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, Міністерство фінансів підготувало відповідний законопроєкт на виконання зобов’язань України перед ЄС та МВФ.

Як зміниться звітність з ПДВ

Головна пропозиція стосується ФОПів, які зареєстровані платниками ПДВ. Для них звітний період хочуть збільшити з одного місяця до кварталу. Тобто декларацію з ПДВ доведеться подавати не 12, а 4 рази на рік.
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Перехід на квартальний звітний період відбудеться з першого числа кварталу, який настане після місяця опублікування відповідного закону.
Також законопроєкт передбачає:
  • попереднє заповнення ПДВ-декларацій ФОПів на основі даних ДПС. Перед поданням підприємець має обов’язково перевірити інформацію;
  • частину показників податкових накладних планують формувати за даними РРО/ПРРО для тих, хто проводить розрахунки через них із видачею чеків;
  • підвищення порогу для позапланової перевірки через бюджетне відшкодування або від’ємне значення ПДВ — зі 100 тис. до 1 млн грн.
Водночас остання норма не застосовуватиметься, якщо під час камеральної перевірки виявлять порушення, які вплинули на заявлену суму.

Що ще хочуть змінити

Законопроєкт також передбачає поширення норми про зведені податкові накладні для неплатників ПДВ на аванси, отримані від таких осіб.
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У Мінфіні пов’язують запропоновані зміни зі зменшенням адміністративного навантаження на бізнес та виконанням зобов’язань України за меморандумами з ЄС і МВФ.
Кінцевий строк виконання відповідних зобов’язань припадав на серпень 2026 року. У Мінфіні зазначають, що їх виконання є ключовою умовою для отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС та траншів МВФ.
Раніше ми повідомляли, що ДПС готує окремий підхід до підприємств, що постраждали внаслідок російських обстрілів, щоб зменшити бюрократію та зосередити податковий контроль лише на реальних ризиках.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПДВПодаткиФОП
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