ФОПи подаватимуть декларацію з ПДВ не щомісяця: Мінфін готує зміни

ФОПам можуть суттєво скоротити кількість звітів з ПДВ — замість щомісячної декларації її подаватимуть раз на квартал. Уряд також хоче автоматично заповнювати частину даних у деклараціях та підвищити поріг, після якого через відшкодування ПДВ може призначатися позапланова перевірка.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, Міністерство фінансів підготувало відповідний законопроєкт на виконання зобов’язань України перед ЄС та МВФ.
Як зміниться звітність з ПДВ
Головна пропозиція стосується ФОПів, які зареєстровані платниками ПДВ. Для них звітний період хочуть збільшити з одного місяця до кварталу. Тобто декларацію з ПДВ доведеться подавати не 12, а 4 рази на рік.
У Мінфіні пов’язують запропоновані зміни зі зменшенням адміністративного навантаження на бізнес та виконанням зобов’язань України за меморандумами з ЄС і МВФ.
Кінцевий строк виконання відповідних зобов’язань припадав на серпень 2026 року. У Мінфіні зазначають, що їх виконання є ключовою умовою для отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС та траншів МВФ.
Раніше ми повідомляли, що ДПС готує окремий підхід до підприємств, що постраждали внаслідок російських обстрілів, щоб зменшити бюрократію та зосередити податковий контроль лише на реальних ризиках.