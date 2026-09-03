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З 3 вересня в Києві змінюються правила руху вантажного транспорту

Казна та Політика
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З 3 вересня в Києві змінюються правила руху вантажного транспорту
З 3 вересня в Києві змінюються правила руху вантажного транспорту
Рада оборони міста Києва 31 серпня ухвалила рішення, що змінює правила руху вантажного транспорту в столиці під час комендантської години.
З 00:00 3 вересня під час комендантської години транзитний вантажний транспорт зможе без обмежень рухатися Києвом.
Водночас для вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни, за винятком транспорту, який перевозить продукти харчування та питну воду, обмежать в’їзд до столиці в години найбільшого навантаження на дороги:
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 16:00 до 20:00.
Рішення ухвалили для покращення логістичної ситуації в Києві.
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Водночас в Україні готують нові підходи до роботи транспорту, логістики, державних установ і критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.
Серед запропонованих рішень — цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливий перегляд режиму комендантської години в Києві та області.
Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без створення додаткових ризиків для безпеки.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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