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«Київміськбуд» сплатив понад 81 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів

Казна та Політика
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«Київміськбуд» сплатив понад 81 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів
«Київміськбуд» сплатив понад 81 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» пройшло планову виїзну перевірку Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, яка тривала з 8 липня до 18 серпня.
Про це пише КМДА.
Податківці перевірили дотримання компанією вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 1 квітня 2023 року до 31 березня 2026-го, а також своєчасність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 липня 2021 року до 31 березня 2026-го. За результатами інспекції складено відповідний акт.
За вказаний період «Київміськбуд» спрямував до державного та місцевого бюджетів 81 млн 364 тис. грн, зокрема:
  • орендна плата за землю — 28 млн 86 тис. грн;
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 20 млн 830 тис. грн;
  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 17 млн 764 тис. грн;
  • земельний податок — 6 млн 143 тис. грн;
  • податок на нерухоме майно — 5 млн 199 тис. грн;
  • військовий збір — 3 млн 304 тис. грн;
  • податок на прибуток — 34,85 тис. грн.
За підсумками перевірки виявлено затримку зі сплати орендної плати за землю за 2023 рік у сумі 647,8 тис. грн, зменшено збитковість компанії за звітний період і донараховано податок на прибуток за III квартал 2023 року в розмірі 1 млн 833 тис. грн.
«Київміськбуд вчергове декларує відкритість і фінансову дисципліну. Навіть у складних антикризових умовах компанія лишається сумлінним платником податків. Понад 81 млн грн, сплачених до бюджетів усіх рівнів, — це реальний внесок холдингу в підтримку економіки країни та життєдіяльності столиці. Ми працюємо прозоро, виконуємо вимоги закону й системно рухаємося далі», — зазначив т. в. о. голови правління «Київміськбуду» Юрій Тихонович.
За матеріалами:
Finance.ua
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