«Київміськбуд» сплатив понад 81 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів

Податківці перевірили дотримання компанією вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 1 квітня 2023 року до 31 березня 2026-го, а також своєчасність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 липня 2021 року до 31 березня 2026-го. За результатами інспекції складено відповідний акт.
За вказаний період «Київміськбуд» спрямував до державного та місцевого бюджетів 81 млн 364 тис. грн, зокрема:
орендна плата за землю — 28 млн 86 тис. грн;
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 20 млн 830 тис. грн;
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 17 млн 764 тис. грн;
земельний податок — 6 млн 143 тис. грн;
податок на нерухоме майно — 5 млн 199 тис. грн;
військовий збір — 3 млн 304 тис. грн;
податок на прибуток — 34,85 тис. грн.
За підсумками перевірки виявлено затримку зі сплати орендної плати за землю за 2023 рік у сумі 647,8 тис. грн, зменшено збитковість компанії за звітний період і донараховано податок на прибуток за III квартал 2023 року в розмірі 1 млн 833 тис. грн.
«Київміськбуд вчергове декларує відкритість і фінансову дисципліну. Навіть у складних антикризових умовах компанія лишається сумлінним платником податків. Понад 81 млн грн, сплачених до бюджетів усіх рівнів, — це реальний внесок холдингу в підтримку економіки країни та життєдіяльності столиці. Ми працюємо прозоро, виконуємо вимоги закону й системно рухаємося далі», — зазначив т. в. о. голови правління «Київміськбуду» Юрій Тихонович.