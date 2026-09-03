«Київміськбуд» сплатив понад 81 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

«Київміськбуд» сплатив понад 81 млн грн податків до державного та місцевих бюджетів

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» пройшло планову виїзну перевірку Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, яка тривала з 8 липня до 18 серпня.

Про це пише КМДА

Податківці перевірили дотримання компанією вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 1 квітня 2023 року до 31 березня 2026-го, а також своєчасність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 липня 2021 року до 31 березня 2026-го. За результатами інспекції складено відповідний акт.

За вказаний період «Київміськбуд» спрямував до державного та місцевого бюджетів 81 млн 364 тис. грн, зокрема:

орендна плата за землю — 28 млн 86 тис. грн;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 20 млн 830 тис. грн;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 17 млн 764 тис. грн;

земельний податок — 6 млн 143 тис. грн;

податок на нерухоме майно — 5 млн 199 тис. грн;

військовий збір — 3 млн 304 тис. грн;

податок на прибуток — 34,85 тис. грн.

За підсумками перевірки виявлено затримку зі сплати орендної плати за землю за 2023 рік у сумі 647,8 тис. грн, зменшено збитковість компанії за звітний період і донараховано податок на прибуток за III квартал 2023 року в розмірі 1 млн 833 тис. грн.

«Київміськбуд вчергове декларує відкритість і фінансову дисципліну. Навіть у складних антикризових умовах компанія лишається сумлінним платником податків. Понад 81 млн грн, сплачених до бюджетів усіх рівнів, — це реальний внесок холдингу в підтримку економіки країни та життєдіяльності столиці. Ми працюємо прозоро, виконуємо вимоги закону й системно рухаємося далі», — зазначив т. в. о. голови правління «Київміськбуду» Юрій Тихонович.

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