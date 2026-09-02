Несвоєчасна сплата ЄСВ: який штраф і пеню нараховують у 2026 році Сьогодні 19:04 — Казна та Політика

За несплату, неповну або несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф у розмірі 20% від своєчасно не сплаченої суми.

Несвоєчасна або неповна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) призводить до виникнення недоїмки. Окрім основної суми боргу, платнику можуть нарахувати штраф і пеню, а в передбачених законодавством випадках також застосувати адміністративне стягнення.

Про це пише Chas News.

У 2026 році сам факт дії воєнного стану не звільняє всіх платників від відповідальності за прострочення ЄСВ. Водночас окремі категорії підприємців мають законне право не сплачувати ЄСВ за себе. Серед них можуть бути:

пенсіонери за віком;

люди з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

ФОП, за яких роботодавець за основним місцем роботи сплатив внесок не нижче мінімального;

мобілізовані підприємці;

деякі ФОП із тимчасово окупованих територій;

люди, позбавлені особистої свободи внаслідок російської агресії.

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Штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ у 2026 році

За несплату, неповну або несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф у розмірі 20% від своєчасно не сплаченої суми.

Наприклад, якщо платник мав перерахувати 10 тис. грн ЄСВ, але не зробив цього у встановлений строк, розмір фінансового штрафу становитиме: 10 000×20% = 2 000 грн.

Розмір штрафу не залежить від того, на скільки саме днів прострочили платіж. Якщо внесок сплатили із запізненням на один день, 20-відсоткова санкція також може бути застосована. Від тривалості прострочення залежить сума пені.

На суму недоїмки нараховують пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення. Відлік починається з першого календарного дня після закінчення граничного строку сплати ЄСВ. День фактичного перерахування внеску також включають до періоду прострочення.

Формула розрахунку: сума боргу x 0,1% x кількість днів прострочення.

Якщо борг становить 10 тис. грн, а платіж прострочили на 15 календарних днів, пеня складатиме: 10 000×0,1% x 15 = 150 грн.

Пеня збільшується щодня, доки заборгованість не буде погашена.

Приклад

Припустімо, платник мав перерахувати 10 тис. грн ЄСВ, але зробив це із запізненням на 15 календарних днів.

У такому разі розрахунок матиме такий вигляд:

основний борг — 10 000 грн;

фінансовий штраф 20% — 2 000 грн;

пеня за 15 днів — 150 грн;

загальна сума до сплати — 12 150 грн.

Отже, через прострочення додаткові витрати становитимуть 2150 грн.

У цьому прикладі не врахований можливий адміністративний штраф. Його можуть застосовувати окремо до ФОП, самозайнятої особи або відповідальної посадової особи підприємства.

Адміністративний штраф за несплату ЄСВ

Окрім фінансової санкції, стаття 165−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність для:

фізичних осіб — підприємців;

самозайнятих осіб;

посадових осіб підприємств, установ та організацій.

Розмір адміністративного штрафу залежить від суми простроченого платежу:

якщо борг не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 680 до 1360 грн;

якщо борг перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів — від 1360 до 2040 грн;

за повторне аналогічне порушення протягом року — від 2550 до 5100 грн.

Для розрахунку адміністративної санкції 300 неоподатковуваних мінімумів дорівнюють 5100 грн.

Окремий штраф для роботодавців

Роботодавець повинен перераховувати ЄСВ одночасно з виплатою заробітної плати або іншого доходу працівникові.

За несплату, неповну або несвоєчасну сплату внеску під час видачі такого доходу передбачено штраф у розмірі 10% від неперерахованої суми.

Вид санкції залежить від обставин порушення, встановлених податковою службою. Водночас загальне прострочення граничного строку сплати ЄСВ передбачає штраф у розмірі 20%.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці можуть самостійно перевірити, чи роботодавець сплачує за них ЄСВ та чи зараховується страховий стаж. У ПФУ рекомендують скористатися мобільним застосунком «Пенсійний фонд» або електронними сервісами відомства та замовити довідку ОК-5. У документі міститься інформація про:

страховий стаж;

періоди офіційної роботи;

сплату єдиного соціального внеску;

розмір заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Саме ця довідка дозволяє перевірити, чи роботодавець сумлінно виконує свої зобов’язання перед працівником.

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