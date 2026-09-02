Несвоєчасна сплата ЄСВ: який штраф і пеню нараховують у 2026 році

Несвоєчасна або неповна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) призводить до виникнення недоїмки. Окрім основної суми боргу, платнику можуть нарахувати штраф і пеню, а в передбачених законодавством випадках також застосувати адміністративне стягнення.
У 2026 році сам факт дії воєнного стану не звільняє всіх платників від відповідальності за прострочення ЄСВ. Водночас окремі категорії підприємців мають законне право не сплачувати ЄСВ за себе. Серед них можуть бути:
пенсіонери за віком;
люди з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;
ФОП, за яких роботодавець за основним місцем роботи сплатив внесок не нижче мінімального;
мобілізовані підприємці;
деякі ФОП із тимчасово окупованих територій;
люди, позбавлені особистої свободи внаслідок російської агресії.
За несплату, неповну або несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф у розмірі 20% від своєчасно не сплаченої суми.
Наприклад, якщо платник мав перерахувати 10 тис. грн ЄСВ, але не зробив цього у встановлений строк, розмір фінансового штрафу становитиме: 10 000×20% = 2 000 грн.
Розмір штрафу не залежить від того, на скільки саме днів прострочили платіж. Якщо внесок сплатили із запізненням на один день, 20-відсоткова санкція також може бути застосована. Від тривалості прострочення залежить сума пені.
На суму недоїмки нараховують пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення. Відлік починається з першого календарного дня після закінчення граничного строку сплати ЄСВ. День фактичного перерахування внеску також включають до періоду прострочення.
Формула розрахунку: сума боргу x 0,1% x кількість днів прострочення.
Якщо борг становить 10 тис. грн, а платіж прострочили на 15 календарних днів, пеня складатиме: 10 000×0,1% x 15 = 150 грн.
Пеня збільшується щодня, доки заборгованість не буде погашена.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українці можуть самостійно перевірити, чи роботодавець сплачує за них ЄСВ та чи зараховується страховий стаж. У ПФУ рекомендують скористатися мобільним застосунком «Пенсійний фонд» або електронними сервісами відомства та замовити довідку ОК-5. У документі міститься інформація про:
страховий стаж;
періоди офіційної роботи;
сплату єдиного соціального внеску;
розмір заробітної плати, з якої сплачувалися внески.
Саме ця довідка дозволяє перевірити, чи роботодавець сумлінно виконує свої зобов’язання перед працівником.