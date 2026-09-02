Зеленський розкритикував Раду за провалені закони, які принесли б Україні понад $4 млрд допомоги Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський

Верховна Рада не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у щоденному відеозверненні.

Провалені закони

«У Верховній Раді були провалені три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів», — повідомив Зеленський.

Ще два закони — теж провалені — з програми МВФ.

«Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Усі рішення на основі домовленостей із партнерами України мають ухвалюватися в час війни в інтересах України», — додав він.

Зеленський наголосив, що 30 млрд доларів цього року повністю залежать від уряду та парламентарів.

Завдання уряду та парламенту

За словами президента, частина роботи лежить на уряді — це 44 рішення, які мають відкрити 15 мільярдів доларів фінансування, і Кабінет міністрів має ухвалити їх до 1 листопада. Ще приблизно 15 мільярдів доларів залежать від парламентарів — ідеться про конкретні законопроєкти, ухвалення яких відкриває кошти партнерської підтримки для України.

«Закони, які потрібні у відносинах із ЄС, мають підтримуватися всіма фракціями та групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу й не голосувати за Європу — нечесно. І окрім того, що це нечесно, зараз це ще проти держави, проти Української держави. Україна має виконати свою внутрішню частину роботи — кожна фракція, кожна група, усі, хто є українцями. І якщо хтось уже хоче виборів, якщо хтось уже думає про рейтинги й свої політичні вигоди, то сьогодні, у час цих тривог, зараз, у час цієї війни, треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що це ще не всі потреби: через Міністерство оборони є дефіцит у 27 млрд доларів, і перемовини з партнерами щодо цих коштів тривають на всіх рівнях.

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