Кредит на 90 млрд євро покриє лише дві третини потреб України — ЄК Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

ЄС закликав міжнародних партнерів долучитися до фінансування

Європейський Союз розраховує за рахунок дворічної позики на €90 млрд покрити дві третини бюджетних та оборонних потреб України у 2026−2027 роках. Наразі ЄС зосереджений на здійсненні виплат у межах цієї програми.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Європейська правда.

За її словами, позика на €90 млрд має покрити дві третини бюджетних та військових потреб України протягом 2026−2027 років.

«Коли ми запропонували позику для України у розмірі 90 мільярдів євро, ідея полягала… у тому, щоб вона покрила бюджетні та оборонні потреби на 2026−2027 роки — дві третини цих потреб. Саме таким був розрахунок: вона мала покрити дві третини потреб України у цих сферах упродовж двох років», — нагадала Піньо.

ЄС закликає партнерів покрити решту потреб

Водночас залишається ще третина потреб України, яку Європейський Союз не може покрити самостійно. За словами речниці Єврокомісії, ЄС закликав міжнародних партнерів долучитися до фінансування.

Головна речниця ЄК також нагадала, що «ці виплати пов’язані з реформами, які впроваджуються в Україні», що є «критично важливим аспектом».

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«Ми дуже добре просуваємося з виплатами на підставі запитів України, які зараз оцінюються, але вони, знову ж таки, пов’язані з реформами, що поступово впроваджуються. Такий план виплат уже сам по собі є надзвичайно амбітним», — заявила вона.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні зараз бракує близько 49,5 млрд євро для фінансування державних потреб. При цьому частина коштів — 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке країна вже розраховувала, але досі не отримала. Ще 23,5 млрд євро наразі взагалі не мають підтверджених джерел покриття.

Загальна потреба у фінансуванні становить 175,4 млрд євро. Із них 133 млрд євро — загальна вартість потреб оборони.

Європейська правда За матеріалами:

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