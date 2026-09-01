Уряд знайшов 70 млрд грн для потреб оборони — прем’єр Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Україна просить партнерів про екстрене фінансування

Уряд України знайшов 70 млрд грн, які спрямують на фінансування потреб оборони. Водночас країна має дефіцит оборонного бюджету на рівні $27 млрд.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді, передає hromadske.

За його словами, дефіцит оборонного бюджету зумовлений кількома чинниками. Серед них здорожчання війни, яка стала більш технологічною та потребує більших витрат.

Ще однією причиною прем’єр назвав те, що в першому півріччі 2026 року Міністерство оборони профінансувало витрати коштом другого півріччя. За словами Корецького, це створює додаткову проблему з фінансуванням.

Також серед причин дефіциту він назвав невиконання Україною всіх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Україна просить партнерів про екстрене фінансування

Наразі Україна просить покрити цей дефіцит екстреним фінансуванням від партнерів, але за умови виконання зобов’язань перед ними.

Уряд запроваджує режим економії

Також Корецький оголосив, що уряд запроваджує «жорсткий режим економії коштів», незакріплених за потребами оборони. Станом на зараз уже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на оборону.

Водночас, наголосив прем’єр, проблем не буде і з фінансуванням соціальної сфери, зокрема зарплат і пенсій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні зараз бракує близько 49,5 млрд євро для фінансування державних потреб. При цьому частина коштів — 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке країна вже розраховувала, але досі не отримала. Ще 23,5 млрд євро наразі взагалі не мають підтверджених джерел покриття.

Загальна потреба у фінансуванні становить 175,4 млрд євро. Із них 133 млрд євро — загальна вартість потреб оборони.

hromadske За матеріалами:

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