Київ і Київщина можуть отримати статус прифронтових Сьогодні 12:22 — Казна та Політика

Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Кабінет Міністрів працює над відповідною постановою, яка також передбачатиме додаткові заходи підтримки для бізнесу.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, уряд розпочав підготовку документа близько двох тижнів тому. Необхідність такого рішення, зокрема, пов’язують із російськими атаками на об’єкти цивільної та продовольчої інфраструктури.

Окремо уряд опрацьовує пакет можливих пільг для підприємців. Серед запропонованих заходів — пом’якшення критеріїв бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, які працюють у Києві та області.

За словами Горбенка, прем’єр-міністр також провів зустріч із представниками бізнесу, під час якої обговорювалися додаткові механізми підтримки підприємців в умовах російських атак.

Зокрема, йшлося про можливість використання вільних площ Фонду державного майна України для зберігання продукції та товарів.

Наразі відповідне рішення уряду ще готується. Якщо постанову ухвалять, Київ і Київщина можуть отримати новий статус уже восени.

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