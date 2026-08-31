В Україні створили самоскид Ford з дистанційним управлінням (відео)

В Україні розробили та виготовили самоскид Ford з дистанційним управлінням, який під віддаленим керівництвом оператора може виконувати будівельні роботи.
Про це повідомляється в повідомленні 783-ї бригади ДССТ.
«Працюємо над новими рішеннями. Впроваджуємо технології. Зберігаємо головне — життя людей. Ми створили самоскид із дистанційним управлінням для перевезення та доставляння вантажів», — зазначили у бригаді.
Головна мета проекту
Ммаксимально зменшити ризик для особового складу. Оператор керує машиною дистанційно, а самоскид виконує необхідні транспортні завдання без постійної присутності водія в кабіні.
«Це не просто модернізація техніки. Це практичне рішення, спрямоване на збереження життя та здоров’я військовослужбовців», — додали військові.
Самоскид американського бренду вже пройшов повний цикл випробувань. Дальність керування, тип зв’язку та інші характеристики розробки не уточнюють.