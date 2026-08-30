Експерт назвав найкращий сімейний автомобіль до 4 тис. доларів (фото) Сьогодні 23:16 — Технології&Авто

Honda CR-V

Автомобільний експерт назвав найкращий бюджетний сімейний автомобіль до 4 тисяч доларів. Завдяки просторому салону та практичності позашляховики вважаються одним із найзручніших варіантів для сімейних поїздок. Експерт виділив старішу модель Honda CR-V.

Про це повідомляє Express.

Найкращий сімейний позашляховик

Позашляховики нерідко коштують дорого, тому не кожен водій може дозволити собі таке авто. Проте серед доступних варіантів на вторинному ринку теж можна знайти гідні моделі.

Наприклад, Honda CR-V третього покоління може стати вдалим вибором — деякі старіші екземпляри можна придбати приблизно за 4 000 доларів.

Honda CR-V

Авто вирізняється великим салоном і практичним багажним відділенням, що відповідає очікуванням від сімейного кросовера. За піднятих задніх сидінь обʼєм багажника сягає 580 літрів, а після їх складання — 1 532 літрів.

Крім того, ця модель оснащена дворівневою полицею в багажнику, яка створює додатковий простір для перевезення речей.

Двигуни цих авто за належного догляду здатні долати понад 320 000 кілометрів.

Версія з 2,0-літровим бензиновим двигуном споживає близько 6,7 л пального на 100 км, тоді як дизельні модифікації приблизно 5,3 л на 100 км.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.