Genesis представив новий преміальний кросовер GV90 (фото) Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Автомобіль став найбільшою моделлю марки в історії, Фото: Genesis

Компанія Genesis офіційно представила серійний флагманський кросовер GV90, прототип якого вперше показали навесні 2024 року під назвою Genesis Neolun. У серійній моделі чимало рішень концепту зберегли, а саме ім’я Neolun тепер використовується для топової модифікації GV90.

Про це пише «Кореспондент».

🚙 Каско — це спокій для вас та вашого гаманця. Переходьте за посиланням , щоб обрати на Finance.ua найвигідніший варіант.

Новий кросовер помітно більший за молодший GV80. Довжина автомобіля становить 5285 мм, ширина — 2030 мм, висота залежно від виконання — від 1815 до 1825 мм, а колісна база сягає 3245 мм.

Порівняно з GV80 новинка стала довшою на 345 мм, ширшою на 55 мм, вищою приблизно на 100−110 мм, а відстань між осями збільшилася на 290 мм.

Genesis GV90

Серійний GV90 значною мірою повторює стиль концепту Neolun. Автомобіль отримав п’ятидверний кузов із традиційною лінією даху, характерні лінії на капоті, фірмову дволінійну світлотехніку та велику решітку в нижній частині переднього бампера.

Зовнішність також доповнюють масивні хромовані елементи по периметру кузова, велика окантовка бічного скління, звичайні зовнішні дзеркала та висувні дверні ручки.

Genesis GV90

На кормі встановлені задні ліхтарі у вигляді двох паралельних світлових смуг і великі світловідбивачі в нижній частині бампера.

Базовий Genesis GV90 отримав 22-дюймові колісні диски, тоді як для GV90 Neolun передбачені 24-дюймові колеса оригінального дизайну.

Genesis GV90

Однією з головних особливостей GV90 Neolun стали розпашні бокові двері. Порівняно з концептом конструкцію посилили: у дверях і кузові використані міцніші сталеві елементи, а товщину каркаса безпеки збільшили у 1,5 раза.

Задні двері отримали спеціальні шарніри — спочатку вони трохи відсуваються назовні, а потім відчиняються, що дозволяє використовувати їх незалежно від передніх.

Genesis GV90

У чотиримісному GV90 Neolun передні крісла можуть під час стоянки повертатися на 180 градусів. Це дозволяє розвернути їх обличчям до пасажирів другого ряду та перетворити салон на своєрідну лаунж-зону.

Перед водієм встановлено триспицеве кермо з фізичними кнопками та усіченим нижнім ободом.

Салон Genesis GV90

Передня панель отримала великий OLED-дисплей діагоналлю 23,6 дюйма. Він відображає інформацію цифрової панелі приладів, навігацію та мультимедійні функції. Під час стоянки екран можна підняти на 90 мм, після чого його діагональ збільшується до 24,6 дюйма.

Окремої традиційної панелі приладів у GV90 немає. Натомість автомобіль отримав 25-дюймовий проєкційний дисплей, на який виводяться швидкість, навігаційні підказки та інша необхідна інформація.

Салон Genesis GV90

Пасажири другого ряду мають власний екран у підлокітнику, за допомогою якого можна керувати окремими функціями кросовера та отримувати доступ до голосового помічника зі штучним інтелектом. Сидіння оснащені функцією масажу, а за якість звуку відповідає аудіосистема Bang & Olufsen із 25 динаміками.

Genesis GV90 побудований на електричній платформі eMP і в усіх модифікаціях, включно з лімітованою серією First Edition, використовує однакову силову установку. На передній осі встановлений електромотор потужністю 326 к.с. і 350 Нм, на задній — агрегат на 340 к.с. і 450 Нм.

Салон Genesis GV90

Сумарна потужність двох електромоторів досягає 666 к.с., а максимальний крутний момент становить 800 Нм. Кросовер також став першою моделлю Genesis із системою Dual E-LSD, яка має швидко розподіляти тягу між колесами залежно від умов руху.

Електромотори живляться від тягової батареї ємністю 123,5 кВт·год. За внутрішніми оцінками Hyundai Motor Group, семимісний GV90 здатен проїхати на одному заряді близько 500 км. При використанні швидкої зарядної станції батарею можна поповнити з 10 до 80% приблизно за 22 хвилини.

Для авто також передбачена багатокамерна пневматична підвіска, яка має забезпечити високий рівень плавності ходу та можливість змінювати характеристики шасі залежно від дорожніх умов.

Ціни Genesis GV90 та топової версії GV90 Neolun компанія оголосить пізніше. Так само окремо буде розкрито деталі щодо термінів виходу моделі на різні ринки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.