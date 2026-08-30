ТОП-5 найкращих смартфонів до $500 (фото) Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Смартфони до $500: експерти назвали найкращі моделі 2026 року

Середній клас смартфонів у 2026 році вже не обмежується звичним бюджетом у $500. Через подорожчання компонентів, зокрема пам’яті DRAM і NAND на тлі високого попиту з боку індустрії штучного інтелекту, деякі пристрої цього сегмента стали дорожчими. Водночас на ринку залишилося чимало моделей, які пропонують вдале поєднання ціни, характеристик і можливостей.

Про це пише Meta.

Google Pixel 10a

Одним із найцікавіших варіантів став Google Pixel 10a. Його стартова ціна становить $499 за версію зі 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Смартфон отримав 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, чипсет Tensor G4, 8 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 5100 мАг.

Google Pixel 10a

Основна камера на 48 Мп і надширококутний модуль на 13 Мп перейшли до Pixel 10a від попередньої моделі.

Однак головною перевагою смартфона експерти називають не камеру чи характеристики екрана, а тривалу програмну підтримку.

Google гарантує для пристрою сім років оновлень операційної системи та безпеки, що робить його особливо цікавим для тих, хто планує користуватися смартфоном протягом багатьох років.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro зараз продається за ціною $499. Головна особливість моделі — незвичайний дизайн. На відміну від звичних пластикових корпусів, виробник використав алюмінієву конструкцію.

Спереду встановлено великий 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц.

Nothing Phone (4a) Pro

За продуктивність відповідає Snapdragon 7 Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті.

Водночас смартфон має й компроміси: його камера поступається Google Pixel, а автономність не є сильною стороною.

Тож ця модель насамперед зацікавить тих, хто хоче отримати незвичайний зовнішній вигляд і не прагне максимальної автономності.

Samsung Galaxy A57 5G

Ще один представник середнього сегмента — Samsung Galaxy A57 5G.

Смартфон отримав тонкий корпус із поєднанням скла та металу, завдяки чому має більш преміальний вигляд. Його 6,7-дюймовий Super AMOLED Plus дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц.

Samsung Galaxy A57 5G

За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт.

Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, а доповнюють її надширококутний сенсор на 12 Мп і макрокамера на 5 Мп.

Samsung обіцяє шість років оновлень операційної системи та виправлень безпеки.

Серед головних недоліків Galaxy A57 5G експерти називають відносно слабкі можливості для ігор.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion робить ставку на дисплей, автономність і швидку зарядку.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим pOLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц, а його пікова яскравість може досягати 5200 ніт.

Усередині встановлений Snapdragon 7s Gen 4, якого достатньо для повсякденних завдань і мобільних ігор на середніх та високих налаштуваннях.

Motorola Edge 70 Fusion

Модель отримала акумулятор ємністю 5200 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт.

Основна камера має роздільну здатність 50 Мп та оптичну стабілізацію зображення.

Крім того, корпус захищений за стандартом IP68. Водночас за терміном програмної підтримки Motorola поступається моделям Samsung і Google.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 це смартфон для тих, хто передусім цінує продуктивність. Він працює на базі Snapdragon 8s Gen 4 і пропонує до 12 ГБ оперативної пам’яті.

Також пристрій оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 165 Гц.

OnePlus Nord 6

Окремо модель виділяється акумулятором на 9000 мАг та підтримкою зарядки потужністю 80 Вт.

Камера і дизайн не є головними перевагами OnePlus Nord 6, зате за швидкістю роботи та автономністю смартфон помітно вирізняється серед конкурентів.

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