BMW презентувала потужну електричну «трійку» із запасом ходу понад 1000 км (фото) Сьогодні 02:07 — Технології&Авто

Електромобіль BMW i3 отримав подовжену версію, Фото: BMW

Лінійку BMW i3 поповнила подовжена версія L. Електричний седан доступний у версіях потужністю до 630 сил із запасом ходу 1000 км. Новий BMW i3 L презентували на автошоу в Ченду, а з січня електрокар почнуть виробляти в Китаї та планують експортувати.

Про це повідомляється на сайті Autohome.

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Електромобіль BMW i3 L на 108 мм довший за стандартну модель — сягає 4868 мм завдовжки при колісній базі 3006 мм.

Седан фактично не змінився зовні та зберігає стриманий гранчастий дизайн із довгим капотом, коротким багажником та продовгуватими фарами. Його видають лише звичайні (а не висувні) дверні ручки.

BMW i3 L видають звичайні дверні ручки, Фото: BMW

Компонування салону таке ж саме, як і в короткому BMW i3 — із незвичним чотириспицевим кермом, вузьким панорамним екраном на всю ширину передньої панелі та центральним 17,9-дюймовим тачскріном.

У салоні встановлено панорамний екран на всю ширину передньої панелі, Фото: CarNewsChina

Природно, що подовжена версія просторіша всередині і ззаду більше місця для ніг. Седан BMW i3 L має 420-літровий задній та 31-літровий передній.

Новий BMW i3 L пропонуватимуть тільки у повнопривідних двомоторних версіях.

Зі старту він отримає вже знайому силову установку на 469 к. с. та 649 Н·м і зможе розігнатися до сотні за 4,7 с. Утім, пізніше з’явиться 630-сильний електромобіль BMW i3 M 60 xDrive, причому в короткого седана наразі такої версії немає.

BMW i3 L просторіший на задньому ряду, Фото: CarNewsChina

Електрокар оснащений великою батареєю ємністю 108,7 кВт∙год, а його запас ходу за циклом CLTC перевищить 1000 км. Швидка зарядка потужністю 400 кВт дозволить додати 400 км за 10 хвилин.

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