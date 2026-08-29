Названо найкращі авто для водіїв-початківців Сьогодні 22:06 — Технології&Авто

Яке авто обрати юному водію, Фото: magnific

Вибір першого авто для юного водія є критично важливим завданням, оскільки брак досвіду за кермом суттєво підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій. Щоб допомогти батькам і молоді зробити свідомий та безпечний вибір, Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) об’єднав зусилля з організацією Consumer Reports.

Організації підготували комплексні рекомендації щодо купівлі транспортних засобів, які поєднують високі показники надійності та прийнятну вартість.

Запропоновані моделі поділені на кілька категорій, що дозволяє знайти оптимальний варіант під будь-який бюджет — від недорогих машин з пробігом до сучасних авто з салону.

Важливі критерії безпеки та перевірка перед купівлею

Фахівці зазначають, що всі рекомендовані моделі мають споряджену масу понад 1247 кг, що забезпечує необхідну стійкість під час зіткнення. Автомобілі пройшли успішні краш-тести, а також показали високі результати під час випробувань гальмівної системи та екстреного маневрування.

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Перед придбанням будь-якого вживаного авто потенційним власникам наполегливо рекомендують перевірити його ідентифікаційний номер (VIN) або номерний знак на наявність офіційних відкликань виробника.

Також варто звертати увагу на сертифікаційну етикетку на водійських дверях, адже деякі безпекові оновлення впроваджувалися безпосередньо посеред модельного року.

Надійні бюджетні машини з пробігом

Цей список включає перевірені часом транспортні засоби, які мають відповідні бали за керування та захист пасажирів, проте продаються за ще більш демократичними цінами — від $4 600 (приблизно 191 000 грн).

Малогабаритні та середні авто:

Mini Countryman (2012−2024)

Nissan Sentra (2015−2025)

Chevrolet Sonic, Kia Soul (2015−2025)

Chevrolet Malibu (2014−2025)

Hyundai Elantra (2017−2025)

Volvo S60 (2012−2025)

Mazda 3 (2014−2018)

Hyundai Sonata (2016−2025)

Subaru Impreza, Honda Civic (2014−2025)

Honda Accord (2013−2025)

Audi A3, Alfa Romeo Giulia

Позашляховики та кросовери:

Volvo S80 (2012−2015), $5 600 (приблизно 232 000 грн);

Chevrolet Equinox, Fiat 500X, $5 700 (236 000 грн);

Nissan Rogue (2014−2020), $5 900 (245 000 грн);

Volvo XC90 (2013−2024), $6 000 (249 000 грн);

GMC Terrain, Volvo XC60, $6 400 (266 000 грн);

Hyundai Tucson (2016−2021), $7 100 (295 000 грн);

Jeep Compass (2017−2022), $7 600 (315 000 грн);

Kia Sportage, BMW X1, $8 600 (357 000 грн);

Audi Q5 (2015−2025), $9 800 (407 000 грн).

Рекомендовані нові автомобілі

Для тих, хто шукає новий автомобіль із салону, експерти відібрали моделі, що вибороли престижні нагороди IIHS Top Safety Pick або Top Safety Pick+. Початкова ціна цих транспортних засобів не перевищує $45 000 (близько 1 868 000 грн).

Серед нових легковиків найкращими визнано Mazda 3, Toyota Prius, Hyundai Sonata та Toyota Camry.

У сегменті нових позашляховиків і кросоверів лідирують Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Ford Explorer, Honda Passport, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Subaru Ascent, а також Volkswagen Atlas.

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