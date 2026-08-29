Дебютував новий сімейний електрокросовер BYD (фото) Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

BYD Tang третього покоління суттєво підріс, Фото: BYD Auto

Електрокросовер BYD Tang змінив покоління. Нова модель стала більшою та сучаснішою усередині, а її запас ходу суттєво зріс. Електромобіль BYD Tang третьої генерації був презентований на автошоу в Ченду та вийде на ринок у четвертому кварталі 2026 року.

Про це повідомляє сайт Autohome.

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Електрокросовер позиціонують як молодшого брата BYD Great Tang, тому він схожий на цю модель. У нього схожий силует і фари, з’єднані діодною смугою. Новий BYD Tang суттєво більший за попередника.

Запас ходу електрокросовера сягне 850 км, Фото: BYD Auto

Габарити BYD Tang 2026:

довжина — 5045 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1740 мм;

колісна база — 2950 мм.

Більші розміри зробили електрокросовер BYD Tang просторіший, а його салон кардинально змінився.

Вузький цифровий щиток приладів розташували зверху передньої панелі, а під ним розмістили великий тачскрін.

Комплектацію поповнили холодильник, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.

У салоні кардинально змінили компонування передньої панелі, Фото: BYD Auto

Новий BYD Tang вийде на ринок у 408-сильній задньопривідній версії, а його максимальна швидкість складе 250 км/год. Електрокросовер оснастять пневмопідвіскою.

BYD Tang 2026 став просторішим усередині, Фото: BYD Auto

На вибір запропонують батареї ємністю 88,7 та 105,8 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 730 км, у другому — 830−850 км.

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