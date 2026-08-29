Дебютував новий сімейний електрокросовер BYD (фото) Сьогодні 04:13 — Технології&Авто BYD Tang третього покоління суттєво підріс, Фото: BYD Auto Електрокросовер BYD Tang змінив покоління. Нова модель стала більшою та сучаснішою усередині, а її запас ходу суттєво зріс. Електромобіль BYD Tang третьої генерації був презентований на автошоу в Ченду та вийде на ринок у четвертому кварталі 2026 року. Про це повідомляє сайт Autohome. Електрокросовер позиціонують як молодшого брата BYD Great Tang, тому він схожий на цю модель. У нього схожий силует і фари, з’єднані діодною смугою. Новий BYD Tang суттєво більший за попередника. Запас ходу електрокросовера сягне 850 км, Фото: BYD Auto Габарити BYD Tang 2026: довжина — 5045 мм; ширина — 1980 мм; висота — 1740 мм; колісна база — 2950 мм. Більші розміри зробили електрокросовер BYD Tang просторіший, а його салон кардинально змінився. Вузький цифровий щиток приладів розташували зверху передньої панелі, а під ним розмістили великий тачскрін. Комплектацію поповнили холодильник, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. У салоні кардинально змінили компонування передньої панелі, Фото: BYD Auto Новий BYD Tang вийде на ринок у 408-сильній задньопривідній версії, а його максимальна швидкість складе 250 км/год. Електрокросовер оснастять пневмопідвіскою. BYD Tang 2026 став просторішим усередині, Фото: BYD Auto На вибір запропонують батареї ємністю 88,7 та 105,8 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 730 км, у другому — 830−850 км. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / Дебютував новий сімейний електрокросовер BYD (фото)