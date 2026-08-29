0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дебютував новий сімейний електрокросовер BYD (фото)

Технології&Авто
30
BYD Tang третього покоління суттєво підріс
BYD Tang третього покоління суттєво підріс, Фото: BYD Auto
Електрокросовер BYD Tang змінив покоління. Нова модель стала більшою та сучаснішою усередині, а її запас ходу суттєво зріс. Електромобіль BYD Tang третьої генерації був презентований на автошоу в Ченду та вийде на ринок у четвертому кварталі 2026 року.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Електрокросовер позиціонують як молодшого брата BYD Great Tang, тому він схожий на цю модель. У нього схожий силует і фари, з’єднані діодною смугою. Новий BYD Tang суттєво більший за попередника.
Запас ходу електрокросовера сягне 850 км
Запас ходу електрокросовера сягне 850 км, Фото: BYD Auto

Габарити BYD Tang 2026:

  • довжина — 5045 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • висота — 1740 мм;
  • колісна база — 2950 мм.
Більші розміри зробили електрокросовер BYD Tang просторіший, а його салон кардинально змінився.
Вузький цифровий щиток приладів розташували зверху передньої панелі, а під ним розмістили великий тачскрін.
Комплектацію поповнили холодильник, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.
У салоні кардинально змінили компонування передньої панелі
У салоні кардинально змінили компонування передньої панелі, Фото: BYD Auto
Новий BYD Tang вийде на ринок у 408-сильній задньопривідній версії, а його максимальна швидкість складе 250 км/год. Електрокросовер оснастять пневмопідвіскою.
BYD Tang 2026 став просторішим усередині
BYD Tang 2026 став просторішим усередині, Фото: BYD Auto
На вибір запропонують батареї ємністю 88,7 та 105,8 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 730 км, у другому — 830−850 км.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобіліBYD
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems