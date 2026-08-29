Xiaomi представила бюджетний смартгодинник Redmi Watch 6 Active (фото) Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Redmi Watch 6 Active

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала новий смартгодинник Redmi Watch 6 Active у Китаї. Модель стала наступником торішнього Redmi Watch 5 Active та отримала низку змін у дизайні й характеристиках.

Що відомо

Годинник оснащений 1,85‑дюймовим AMOLED‑дисплеєм із роздільною здатністю 450×390 пікселів та максимальною яскравістю 1200 ніт. Для порівняння, попередня версія мала 2‑дюймовий LCD‑екран із піковою яскравістю лише 500 ніт.

Пристрій став тоншим і легшим: товщина корпусу складає 9,9 мм, а вага без ремінця — 26 грамів.

Redmi Watch 6 Active

Redmi Watch 6 Active отримав захист від пилу та води за стандартом IP68, що дозволяє використовувати його під час плавання.

У годиннику збережено акумулятор ємністю 470 мА·год, який забезпечує до 6 днів роботи з активованим режимом Always‑on Display, до 12 днів без нього та до 18 днів у режимі енергозбереження. Загалом показники автономності залишилися такими ж, як у попередньої моделі.

Redmi Watch 6 Active

Пристрій підтримує до 140 спортивних режимів та функції моніторингу стану здоров’я, включно з вимірюванням пульсу, рівня кисню в крові, відстеженням сну та рівня стресу.

Крім того, завдяки вбудованому мікрофону та Bluetooth‑підключенню користувачі можуть приймати телефонні дзвінки безпосередньо з годинника.

Серед додаткових можливостей — швидка оплата, дистанційне керування камерою смартфона, сумісність із Apple Health, функція ліхтарика, пошук телефону та інтеграція з додатком Xiaomi Health. Годинник працює з пристроями на iOS (версія 14.0 і вище) та Android (версія 8.0 і вище).

Redmi Watch 6 Active

Redmi Watch 6 Active доступний у чорному, помаранчевому та сріблястому кольорах. Вартість новинки становить 349 юанів, що еквівалентно приблизно $51. Продажі стартували на офіційному сайті Xiaomi в Китаї.

Інформації про міжнародний реліз годинника поки що немає, однак згідно з попередніми витоками, він має з’явитись в Європі за ціною 50 євро.

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