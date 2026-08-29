0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому автомобіль погано гальмує: основні причини

Технології&Авто
16
Водій за кермом авто
Водій за кермом авто, Фото: magnific
Від справності гальмівної системи залежить безпека автомобіля. Якщо педаль стала м’якою, а гальмівний шлях збільшився, варто перевірити авто. Однією з причин може бути повітря в системі — тоді педаль іноді спрацьовує лише після кількох натискань. Проблему усувають прокачуванням системи та заміною негерметичних деталей.
Про це пише «Україна за кермом».

Через що гальма можуть працювати гірше

Погане гальмування також можливе через стару або неякісну гальмівну рідину, пошкоджені шланги, несправний вакуумний підсилювач, зношені чи неякісні колодки.
Нерівномірно зношені або деформовані диски теж можуть збільшувати гальмівний шлях і спричиняти ривки під час зупинки.
На ефективність гальмування впливає і стан супортів. Якщо заклинили поршень, колодки або напрямні, одне з коліс може гальмувати неправильно. Несправність ABS також небезпечна, особливо під час екстреного гальмування.
Важливо перевіряти не лише гальма. Зношені шини, неправильний тиск у них, несправна підвіска та слизьке дорожнє покриття можуть суттєво збільшити гальмівний шлях. Особливо небезпечними є мокра, засніжена або обледеніла дорога.
На зупинку автомобіля також впливають його завантаження та розподіл ваги. Перевантаження або неправильний тюнінг можуть порушити гальмівний баланс.
Якщо автомобіль обладнаний ABS, під час екстреного гальмування потрібно сильно натиснути на педаль і не відпускати її, навіть якщо система почала працювати.
На авто без ABS водієві важливо не допускати тривалого блокування коліс, оскільки це погіршує ефективність гальмування.
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems