Чому автомобіль погано гальмує: основні причини 29.08.2026, 01:09 — Технології&Авто

Водій за кермом авто, Фото: magnific

Від справності гальмівної системи залежить безпека автомобіля. Якщо педаль стала м’якою, а гальмівний шлях збільшився, варто перевірити авто. Однією з причин може бути повітря в системі — тоді педаль іноді спрацьовує лише після кількох натискань. Проблему усувають прокачуванням системи та заміною негерметичних деталей.

Про це пише «Україна за кермом».

Через що гальма можуть працювати гірше

Погане гальмування також можливе через стару або неякісну гальмівну рідину, пошкоджені шланги, несправний вакуумний підсилювач, зношені чи неякісні колодки.

Нерівномірно зношені або деформовані диски теж можуть збільшувати гальмівний шлях і спричиняти ривки під час зупинки.

На ефективність гальмування впливає і стан супортів. Якщо заклинили поршень, колодки або напрямні, одне з коліс може гальмувати неправильно. Несправність ABS також небезпечна, особливо під час екстреного гальмування.

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Важливо перевіряти не лише гальма. Зношені шини, неправильний тиск у них, несправна підвіска та слизьке дорожнє покриття можуть суттєво збільшити гальмівний шлях. Особливо небезпечними є мокра, засніжена або обледеніла дорога.

На зупинку автомобіля також впливають його завантаження та розподіл ваги. Перевантаження або неправильний тюнінг можуть порушити гальмівний баланс.

Якщо автомобіль обладнаний ABS, під час екстреного гальмування потрібно сильно натиснути на педаль і не відпускати її, навіть якщо система почала працювати.

На авто без ABS водієві важливо не допускати тривалого блокування коліс, оскільки це погіршує ефективність гальмування.

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