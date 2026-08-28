MG представила недорогий семимісний електрокросовер (фото) Сьогодні 06:30 — Технології&Авто

Електромобіль MG Hector Tomahawk EV

В Індії представили новий електричний кросовер MG Hector Tomahawk EV. Семимісна модель отримала запас ходу до 517 км, а її продажі на місцевому ринку стартують у вересні.

Що відомо про MG Hector Tomahawk EV

Новий MG Hector Tomahawk презентували в Індії, де з вересня розпочнуться його продажі. Модель не є повністю новою розробкою — фактично це експортна версія китайського Wuling Starlight 560. Обидва бренди пов’язані з китайським SAIC, який є співвласником Wuling і власником MG.

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Електромобіль має довжину 4,75 м і практично повністю повторює свого китайського побратима. Кросовер отримав стриманий гранчастий дизайн із великими фарами та дещо розширеними крилами.

У салоні встановлені двоспицеве кермо, цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий сенсорний екран. Покупцям запропонують п’яти- та семимісні версії. Об’єм багажника становить 192 л при використанні трьох рядів сидінь та 528−610 л — якщо залишити два ряди.

Дорожчі комплектації отримають клімат-контроль, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, системи безпеки, вентиляцію передніх сидінь і електропривід водійського крісла з пам’яттю налаштувань.

Першим на ринок вийде електромобіль із 204-сильним двигуном. Пізніше до нього приєднається 198-сильний плагін-гібрид. Розгін до 100 км/год займає 8,2 с.

Електромобіль оснащений батареєю ємністю 69,2 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу до 517 км. Зарядити акумулятор до 80% за допомогою 90-кіловатної швидкої зарядки можна за 35 хвилин. Також передбачений режим повербанка для живлення електроприладів. Плагін-гібрид зможе долати до 115 км виключно на електротязі.

Батарею можна взяти в лізинг — тоді ціна MG Hector Tomahawk EV стартує від 1,39 млн рупій ($14 500). При купівлі батареї вартість автомобіля становитиме від 1,94 млн рупій ($20 000).

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