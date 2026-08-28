0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

MG представила недорогий семимісний електрокросовер (фото)

Технології&Авто
42
Електромобіль MG Hector Tomahawk EV
Електромобіль MG Hector Tomahawk EV
В Індії представили новий електричний кросовер MG Hector Tomahawk EV. Семимісна модель отримала запас ходу до 517 км, а її продажі на місцевому ринку стартують у вересні.

Що відомо про MG Hector Tomahawk EV

Новий MG Hector Tomahawk презентували в Індії, де з вересня розпочнуться його продажі. Модель не є повністю новою розробкою — фактично це експортна версія китайського Wuling Starlight 560. Обидва бренди пов’язані з китайським SAIC, який є співвласником Wuling і власником MG.
Електромобіль має довжину 4,75 м і практично повністю повторює свого китайського побратима. Кросовер отримав стриманий гранчастий дизайн із великими фарами та дещо розширеними крилами.
MG представила недорогий семимісний електрокросовер (фото)
У салоні встановлені двоспицеве кермо, цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий сенсорний екран. Покупцям запропонують п’яти- та семимісні версії. Об’єм багажника становить 192 л при використанні трьох рядів сидінь та 528−610 л — якщо залишити два ряди.
Читайте також
Дорожчі комплектації отримають клімат-контроль, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, системи безпеки, вентиляцію передніх сидінь і електропривід водійського крісла з пам’яттю налаштувань.
MG представила недорогий семимісний електрокросовер (фото)
Першим на ринок вийде електромобіль із 204-сильним двигуном. Пізніше до нього приєднається 198-сильний плагін-гібрид. Розгін до 100 км/год займає 8,2 с.
MG представила недорогий семимісний електрокросовер (фото)
Електромобіль оснащений батареєю ємністю 69,2 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу до 517 км. Зарядити акумулятор до 80% за допомогою 90-кіловатної швидкої зарядки можна за 35 хвилин. Також передбачений режим повербанка для живлення електроприладів. Плагін-гібрид зможе долати до 115 км виключно на електротязі.
Батарею можна взяти в лізинг — тоді ціна MG Hector Tomahawk EV стартує від 1,39 млн рупій ($14 500). При купівлі батареї вартість автомобіля становитиме від 1,94 млн рупій ($20 000).
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобіліКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems