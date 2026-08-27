Створено пристрій, який дає змогу заряджати електромобіль прямо під час руху (відео) Сьогодні 22:01 — Особисті фінанси

Компанія Dart Solar з Каліфорнії представила першу в світі сонячну систему для даху електромобілів, яка покликана покласти край тривалим процесам заряджання.

Про це пише Supercar Blondie

У Dart Solar заявляють, що цей пристрій дозволяє поповнювати запас енергії електромобіля прямо під час руху. Це означає, що для підзарядки електрокара не потрібно зупинятися біля зарядної станції.

Сонячну систему можна розкласти або скласти приблизно за 10 секунд. У розкладеному вигляді вона досягає довжини близько 4,5 метра, але може складатися до довжини всього 1,5 метра.

Також у Dart Solar зазначили, що ця сонячна система підключається до будь-якої системи багажника на даху автомобіля, незалежно від того, чи є він електричним, чи ні.

Як працює

Система складається з модульних блоків, які з’єднуються між собою, як кубики Lego. Залежно від розміру даху вони можуть забезпечувати потужність зарядки від 500 до 2 000 Вт.

Енергія, що генерується сонячними панелями, надходить у суматор. Він встановлений на Т-подібних пазах системи й безперервно живить окрему портативну електростанцію, до якої підключається стандартний зарядний пристрій електромобіля.

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