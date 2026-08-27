Як та де платити судові збори (суми)
- за позовну заяву майнового характеру від юридичної особи треба сплатити 1,5% від вартості позову, але не менше, ніж 3328 грн та не більше 1 164 800 грн. За аналогічну заяву від фізичної особи або фоп — 1% від вартості позову (від 1 331,20 грн до 16 640 грн);
- за позовну заяву немайнового характеру від юридичної особи або ФОП платять 3328 грн. За аналогічну заяву від фізичної особи — 1331,20 грн;
- за позовну заяву про розірвання шлюбу сплачують 1 331,20 грн;
- під час подання заяви про поділ майна у разі розірвання шлюбу вносять 1% від вартості позову (мінімум це 1331,20 грн, максимум — 9984 грн);
- за заяву у справі окремого провадження від юрособи чи ФОП слід сплатити 1664,00 грн, від фізособи — 665,60 грн;
- за заяву про видавання судового наказу сплачують збір 332,8 грн, про скасування судового наказу — 166,4 грн;
- за заяву про скасування тимчасових обмежень фізособи у правах виїзду за кордон — 665,6 грн;
- за позовну заяву немайнового характеру — 1331,2 грн, за заяву про відшкодування моральної шкоди — 1,5% від суми позову (мінімум 3328 грн).
Де платити
- Державна міграційна служба 0 800 308 877.
- Контакт центр МВС (044) 290−19−88.
- Урядова гаряча лінія 1545.
- Судова влада України 0 800 501 492.
Що найчастіше купують українці після обстрілів
ПартнерськаУніверсальна кредитна картка замість фінансової подушки: як обрати вигідний варіант для щоденних витрат
Новачкам готові платити майже 30 тис. грн: як змінився ринок праці за рік
Публічний доступ до декларацій військових: що пропонує Кабмін
Ryanair розпродає дешеві авіаквитки: куди можна полетіти
Перестаньте купувати без кешбеку! Як повернути гроші за продукти, аптеки та АЗС у 2026 році?