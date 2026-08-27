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Як та де платити судові збори (суми)

Особисті фінанси
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Як та де платити судові збори (суми)
Як та де платити судові збори (суми)
Судовий збір в Україні сплачують в банках, терміналах самообслуговування або онлайн у кабінеті Електронний суд. Суму визначає тип позову та статус заявника.
Базою є прожитковий мінімум для працездатних осіб (3 328 грн).
Наприклад:
  • за позовну заяву майнового характеру від юридичної особи треба сплатити 1,5% від вартості позову, але не менше, ніж 3328 грн та не більше 1 164 800 грн. За аналогічну заяву від фізичної особи або фоп — 1% від вартості позову (від 1 331,20 грн до 16 640 грн);
  • за позовну заяву немайнового характеру від юридичної особи або ФОП платять 3328 грн. За аналогічну заяву від фізичної особи — 1331,20 грн;
  • за позовну заяву про розірвання шлюбу сплачують 1 331,20 грн;
  • під час подання заяви про поділ майна у разі розірвання шлюбу вносять 1% від вартості позову (мінімум це 1331,20 грн, максимум — 9984 грн);
  • за заяву у справі окремого провадження від юрособи чи ФОП слід сплатити 1664,00 грн, від фізособи — 665,60 грн;
  • за заяву про видавання судового наказу сплачують збір 332,8 грн, про скасування судового наказу — 166,4 грн;
  • за заяву про скасування тимчасових обмежень фізособи у правах виїзду за кордон — 665,6 грн;
  • за позовну заяву немайнового характеру — 1331,2 грн, за заяву про відшкодування моральної шкоди — 1,5% від суми позову (мінімум 3328 грн).
У разі повторного видавання копії рішення суду, за копії долучених до справи документів за кожний аркуш встановлена вартість 9,98 грн. В електронному вигляді копія запису судового засідання коштує 99,84 грн.

Де платити

Сплатити зазначені суми можна або на порталі «Електронний суд», де це пропонується зробити безпосередньо під час оформлення заяви, або за реквізитами конкретного суду в Приват24 чи monobank. Звісно, є можливість скористатися касою будь-якого звичайного банку або терміналом.
Квитанцію зберігайте. Її потрібно додавати до позову в паперовому чи електронному вигляді. Наостанок контактні номери, за якими (якщо буде потреба) можна поставити додаткові питання:
  1. Державна міграційна служба 0 800 308 877.
  2. Контакт центр МВС (044) 290−19−88.
  3. Урядова гаряча лінія 1545.
  4. Судова влада України 0 800 501 492.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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