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Що найчастіше купують українці після обстрілів

Особисті фінанси
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Що найчастіше купують українці після обстрілів
Що найчастіше купують українці після обстрілів
В серпні в магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів на деякі групи товарів, переважно — тривалого зберігання.
Про це розповіли у пресслужбі АТБ 24 Каналу
У компанії припускають, що така зміна споживчої поведінки відбувається під впливом війни та посилення атак росії на українські бізнеси.
Пошкодження та знищення інфраструктури ритейлу призводять до зникнення частини товарів масового вжитку в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси.

Що купують

Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп і консервів, ніж зазвичай.
Унаслідок масованих ракетно-дронових атак росії на Київ та Київську область, Дніпро та інші міста були серйозно пошкоджені або повністю знищені логістичні центри й склади низки великих українських компаній і виробників. Постраждали також транспортні компанії. Це призвело до збою логістичної системи та, як наслідок, вимивання продукції в магазинах мереж, особливо в Київському регіоні, — зазначили в коментарі АТБ.
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У мережі «Епіцентр» також спостерігають зростання попиту на крупи, борошно, консерви та олію, пише ЕП. Однак помітнішу динаміку фіксують у товарах для енергонезалежності.
Наприклад, за період 3 — 9 серпня порівняно з попереднім тижнем зросли продажі:
  • на 44% - павербанків;
  • на 28% - зарядних станцій.
Як розповів у коментарі 24 Каналу директор з маркетингу мережі мультимаркетів «Аврора» Максим Незвієцький, у липні та серпні компанія фіксує поступову зміну поведінки споживачів у категоріях товарів, пов’язаних із підготовкою до відключень світла. Однак про різкий сплеск попиту чи «панічні» закупівлі не йдеться.
У мережі припускають, що стабільне зростання попиту на ліхтарики, батарейки, зарядні пристрої та свічки свідчить про те, що готовність до знеструмлень стала частиною побуту українців, а не реакцією на обстріли. У компанії аналізують зміни запитів покупців і коригують асортимент під актуальні потреби.
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Дещо іншу динаміку в мережі демонструють продажі харчових продуктів.
«Наразі ми не фіксуємо зростання попиту на продукти тривалого зберігання. Обсяг продажів лишається практично на тому ж рівні або навіть трохи знижується. Тобто люди не купують суттєво більше консервів чи бакалій «про запас» — каже він.
В Асоціації ритейлерів України розповіли, що війна змінила споживчі звички населення щодо продовольства. Зокрема, українці закуповуються наперед після отримання попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку. Наприклад, у супермаркетах NOVUS обсяг покупок зростає на 10 — 15%, насамперед за рахунок товарів тривалого зберігання.
Після обстрілів спостерігають коротке падіння кількості відвідувачів магазинів, однак за кілька днів люди повертаються й закуповуються на довший період.
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Раніше ми писали, як змінився кошик українців на п’ятому році війни.
На п’ятий рік війни українці уважніше ставляться до витрат: планують покупки, порівнюють ціни, шукають вигідні пропозиції та ретельно вивчають товар. Сьогодні покупець хоче чітко розуміти — за що він платить. Він готовий віддавати більше грошей, якщо розуміє цінність товару та реальну користь.
Водночас, за даними Gradus, 56% українців купують онлайн кілька разів на місяць або частіше, з них 19% — щотижня. Частка регулярних онлайн-покупців збільшується приблизно на 4−5% щороку, а цифровими каналами взагалі не користуються лише 3% респондентів.
За матеріалами:
Finance.ua
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