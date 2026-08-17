Як змінився кошик українців на п’ятому році війни Сьогодні 06:08 — Особисті фінанси

На п’ятий рік війни українці уважніше ставляться до витрат

Масовані обстріли та ночі в укриттях впливають не лише на повсякденний ритм життя українців, а й на їхню споживчу поведінку. Покупці ретельніше планують витрати, порівнюють ціни та частіше обирають товари зі знижками.

Про це пише RAU.

Як змінюються покупки українців

У продовольчому роздробі спостерігається впевнена стабілізація ринку ритейлу, що є дуже позитивним сигналом. У Novus основний приріст товарообігу в грошах сьогодні забезпечують два ключові фактори: об’єктивна зміна відпускних цін виробників та міграційні процеси — відчувається активне повернення українців до столиці та великих міст.

Покупець став набагато прагматичнішим: контролює бюджет, проте не готовий відмовлятися від якісних продуктів. Вартість кошика зростає, тоді як кількість товарів залишається майже стабільною.

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Після попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку, українці закуповуються наперед. Обсяг покупок зростає на 10−15%, передусім за рахунок товарів тривалого зберігання.

Одразу після обстрілів настає короткочасне падіння трафіку. Проте вже за добу-дві спостерігається впевнене компенсаційне зростання середнього чека. Клієнти повертаються до магазинів і планово закуповуються на довший період, щоб оптимізувати свої походи до супермаркету.

В Auchan зазначають, що без урахування інфляції загального зростання обсягів споживання не спостерігають: вищі витрати покупців не означають, що вони купують більше товарів. На поведінку суттєво впливають ціна та промо, а після масованих атак у мережі зазвичай спостерігають зменшення кількості товарів у кошику. Тому для оцінки реального споживання важливо враховувати не лише середній чек, а й кількість товарів у ньому.

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Навіть у час, коли українці максимально зважено підходять до своїх витрат, вони не відмовляються від покупок, які приносять радість. Особливо це помітно у періоди сильного емоційного напруження. Після масованих атак попит на іграшки часто зростає.

«Ми бачимо, що в такі моменти люди шукають прості способи підтримати себе і дітей: подарувати позитивні емоції, провести час разом, хоча б ненадовго перемикнутися з новин. Іграшки завжди були емоційною категорією, а в умовах війни ця їхня цінність стала ще помітнішою», — коментує Марія Назаренко, СЕО Будинку Іграшок.

Від чого українці відмовляються, а що стає невіддільною частиною покупок

Війна змінила підхід українців до покупок: тепер вони більше зважають на практичність, поживність, ціну та походження товарів. Незмінним ядром кошика покупця Novus залишаються продукти категорії ультрафреш: свіже м’ясо, птиця, базова молочна продукція та сезонні овочі борщового набору. Також зростає попит на готові страви власної кулінарії та товари власних торгових марок (ВТМ).

Водночас українці поступово відмовляються від товарів «декоративного» споживання. Йдеться про дорогий імпорт середнього сегмента, екзотичні делікатеси, складні кондитерські вироби з коротким терміном придатності та нішева непродовольча група.

Покупець свідомо оптимізує кошти, залишаючи в пріоритеті якісні продукти для щоденного харчування родини.

Після повідомлень про загрози обстрілів серед покупців мережі зростає попит на товари тривалого зберігання. Залежно від конкретної категорії, обсяги продажів у цей короткий період зростають на переконливі 20−50%. Найбільше це помітно у категоріях бакалії та ультрапастеризованого молока.

Клієнти активно купують м’ясні та рибні консерви, якісні паштети, а також продукти для швидкого і ситного перекусу, які взагалі не потребують термічної обробки — хлібці, галетне печиво, горіхи та енергетичні батончики.

Також традиційним маркером готовності є суттєве зростання продажів води в пляшках великих форматів та сухих кормів для домашніх улюбленців у великих фасуваннях.

Більш зваженим став підхід українців і до покупок одягу: вони частіше порівнюють ціни, чекають на акції та відкладають необов’язкові покупки. Але потреба в емоційній підтримці через покупки не зникла: одяг і надалі виконує функцію психологічного комфорту.

На п’ятий рік війни українці уважніше ставляться до витрат: планують покупки, порівнюють ціни, шукають вигідні пропозиції та ретельно вивчають товар. Сьогодні покупець хоче чітко розуміти — за що він платить. Він готовий віддавати більше грошей, якщо розуміє цінність товару та реальну користь.

RAU За матеріалами:

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