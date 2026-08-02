Середній чек українців в онлайн-магазинах зріс — дослідження Сьогодні 16:21

Українці почали витрачати більше в інтернеті, Фото: magnific

У першому півріччі 2026 року середній чек онлайн-покупки в Україні зріс порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Це пов’язано з підвищенням цін та зміною споживчих звичок покупців.

Про це свідчить дослідження WayForPay, підготовлене на основі даних Національного банку, Держстату, українських e-commerce-платформ і внутрішньої статистики компанії.

Онлайн-витрати українців у 2025 році

Упродовж 2025 року українці оформили приблизно 196 млн онлайн-замовлень на загальну суму 256 млрд грн. Середній чек становив близько 1320 грн.

Водночас сума витрат суттєво залежала від того, де саме здійснювалася покупка

середній чек в українських інтернет-магазинах перебував у межах 1150−1250 грн;

на іноземних сайтах українці витрачали в середньому 2100−2600 грн;

на локальний e-commerce припадало близько 145−155 млн транзакцій;

обсяг оплат в українських інтернет-магазинах оцінювався у 160−175 млрд грн;

на закордонні онлайн-магазини — приблизно 90−120 млрд грн.

Експерти зазначають, що саме збільшення кількості дорожчих покупок за кордоном стало одним із факторів зростання загального середнього чека.

Ще однією помітною тенденцією стало домінування мобільного шопінгу. Близько 60% усіх онлайн-покупок українці здійснювали зі смартфонів, а Apple Pay та Google Pay забезпечували 55−65% усіх онлайн-платежів.

Українці дедалі частіше оплачують покупки безготівково

Тенденцію до активнішого використання безготівкових розрахунків підтверджують дані Національного банку України.

За підсумками 2025 року українці здійснили 9,08 млрд операцій із використанням платіжних карток на загальну суму 4,68 трлн грн. Із них 13,9% припало на онлайн-платежі за кількістю операцій і 16,4% — за їхньою вартістю.

Покупки стануть ще більш вигідними, якщо у вас картка з кешбеком. Каталог карток з умовами за посиланням.

Середня сума однієї карткової операції з оплати товарів і послуг в інтернеті у 2025 році становила 608 грн проти 561 грн у 2024-му. Таким чином, за рік показник зріс приблизно на 8,4%.

Аналітики пояснюють, цей показник нижчий за середній чек інтернет-магазинів, адже він також охоплює невеликі платежі за підписки, цифрові сервіси та інші онлайн-послуги.

Паралельно на 25,9% зросла кількість токенізованих карток у смартфонах — до 20,7 млн, що становить третину всіх активних карток у країні.

Що змінилося на початку 2026 року

За даними НБУ, у січні-березні 2026 року середня сума однієї карткової онлайн-операції становила 654 грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник дорівнював 580 грн. Таким чином, за рік середня сума онлайн-операції зросла майже на 13%.

Зросла і частка інтернет-оплат у загальній структурі безготівкових розрахунків. У першому кварталі 2026 року на них припадало:

14,5% усіх безготівкових карткових операцій за кількістю проти 14,4% роком раніше;

16,9% за сумою проти 16,2% у першому кварталі 2025 року.

Таким чином, частка інтернет-оплат за кількістю майже не змінилася, однак їхня частка в загальному грошовому обсязі зросла на 0,7 відсоткового пункту.

Загалом у першому кварталі 2026 року кількість усіх безготівкових карткових операцій збільшилася на 5,9%, а їхній обсяг — на 14,8%.

Отже, грошовий оборот безготівкових розрахунків зростав більш ніж удвічі швидше за кількість операцій.

Як змінився середній чек онлайн-покупок українців, Інфографіка: WayForPay

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.